Barışmaya gelen damadını, kızıyla tartıştığını görünce vurmuş (2)
KAYINPEDERTUTUKLANDI Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde damadı Mehmet Akif Bozdemir'i tabancayla öldüren Ahmet Tokebedük, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, olaya karıştığı öne sürülen oğlu G.
KAYINPEDERTUTUKLANDI
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde damadı Mehmet Akif Bozdemir'i tabancayla öldüren Ahmet Tokebedük, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, olaya karıştığı öne sürülen oğlu G.T. (25) ise serbest kaldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.