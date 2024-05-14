Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Barışmaya gelen damadını, kızıyla tartıştığını görünce vurmuş (2)

        KAYINPEDERTUTUKLANDI Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde damadı Mehmet Akif Bozdemir'i tabancayla öldüren Ahmet Tokebedük, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, olaya karıştığı öne sürülen oğlu G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 17:43 Güncelleme: 14.05.2024 - 17:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barışmaya gelen damadını, kızıyla tartıştığını görünce vurmuş (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYINPEDERTUTUKLANDI

        Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde damadı Mehmet Akif Bozdemir'i tabancayla öldüren Ahmet Tokebedük, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, olaya karıştığı öne sürülen oğlu G.T. (25) ise serbest kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öldürüldü, cansız bedeni eşek sırtında taşındı!
        Öldürüldü, cansız bedeni eşek sırtında taşındı!
        Mayıs ayında kar sürprizi: Türkiye'de kıştan kalma görüntüler
        Mayıs ayında kar sürprizi: Türkiye'de kıştan kalma görüntüler
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz
        TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz
        Gürcistan'da tartışmalı yasaya onay
        Gürcistan'da tartışmalı yasaya onay
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        "Türk ve Arap dünyasının ikili ilişkilerinin gelişmesi için çalıştım"
        "Türk ve Arap dünyasının ikili ilişkilerinin gelişmesi için çalıştım"
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Unutulmaz sözleri
        Unutulmaz sözleri
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı

        Benzer Haberler

        Aksaray'da tartıştığı damadını silahla öldüren kayınpeder tutuklandı
        Aksaray'da tartıştığı damadını silahla öldüren kayınpeder tutuklandı
        Barışmaya gelen damadını, kızıyla tartıştığını görünce vurmuş
        Barışmaya gelen damadını, kızıyla tartıştığını görünce vurmuş
        Aksaray'da kayınpeder, tartıştığı damadını silahla öldürdü
        Aksaray'da kayınpeder, tartıştığı damadını silahla öldürdü
        Kızı ile boşanma aşamasındaki damadını öldürdü
        Kızı ile boşanma aşamasındaki damadını öldürdü
        Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, şehit anneleriyle bir araya geldi
        Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, şehit anneleriyle bir araya geldi
        Vali Kumbuzoğlu, Aksaray Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti
        Vali Kumbuzoğlu, Aksaray Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti