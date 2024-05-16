Kuzeyboru, Anna Lazareva'yı transfer etti
Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Rus pasör çaprazı Anna Lazareva'yı kadrosuna kattı.
Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Rus pasör çaprazı Anna Lazareva'yı kadrosuna kattı.
Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Atlanta Vibe takımında forma giyen pasör çaprazı Anna Lazareva sözleşme imzaladı.
Lazareva; kulüp kariyerinde önemli başarılar elde ederken, Dinamo Moskova'da kariyerine başladı. Yenisey Krasnoyarsk ,Volero Le Cannet, IBK Altos formaları da giyen Rus voleybolcu, Türkiye’de de Fenerbahçe Opet için mücadele etti. 2023-24 sezonunun ilk yarısını Çin’de Beijin BAIC Motor ile tamamlayan 27 yaşındaki pasör çaprazı, sezonun diğer yarısına Real Pro Volleyball takımlarından Atlanta Vibe'de devam etti.
Lazareva; 3 Rusya Ligi, 2 Rusya Kupası ve 2 Rusya Süper Kupası kazandı. Fenerbahçe Opet ile CEV Şampiyonlar Ligi'nde iki kez bronz madalya alan tecrübeli voleybolcunun ayrıca 1 Sultanlar Ligi şampiyonluğu ve 1 Sultanlar Ligi ikinciliği bulunuyor. Türkiye Kupası'nda 2 kez gümüş madalya alan Lazareva, 1 kez de Türkiye Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi. Rusya Milli Takımı’nda forma giyen Anna Lazareva, 2021-22 sezonun Kulüpler Dünya Kupası’nda da bronz madalya kazandı.
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