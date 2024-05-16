Kuzeyboru, Anna Lazareva'yı transfer etti

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Rus pasör çaprazı Anna Lazareva'yı kadrosuna kattı.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Atlanta Vibe takımında forma giyen pasör çaprazı Anna Lazareva sözleşme imzaladı.

Lazareva; kulüp kariyerinde önemli başarılar elde ederken, Dinamo Moskova'da kariyerine başladı. Yenisey Krasnoyarsk ,Volero Le Cannet, IBK Altos formaları da giyen Rus voleybolcu, Türkiye’de de Fenerbahçe Opet için mücadele etti. 2023-24 sezonunun ilk yarısını Çin’de Beijin BAIC Motor ile tamamlayan 27 yaşındaki pasör çaprazı, sezonun diğer yarısına Real Pro Volleyball takımlarından Atlanta Vibe'de devam etti.