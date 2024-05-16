Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Kuzeyboru, Anna Lazareva'yı transfer etti

        Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Rus pasör çaprazı Anna Lazareva'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 12:37 Güncelleme: 16.05.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuzeyboru, Anna Lazareva'yı transfer etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Rus pasör çaprazı Anna Lazareva'yı kadrosuna kattı.

        Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Atlanta Vibe takımında forma giyen pasör çaprazı Anna Lazareva sözleşme imzaladı.

        Lazareva; kulüp kariyerinde önemli başarılar elde ederken, Dinamo Moskova'da kariyerine başladı. Yenisey Krasnoyarsk ,Volero Le Cannet, IBK Altos formaları da giyen Rus voleybolcu, Türkiye’de de Fenerbahçe Opet için mücadele etti. 2023-24 sezonunun ilk yarısını Çin’de Beijin BAIC Motor ile tamamlayan 27 yaşındaki pasör çaprazı, sezonun diğer yarısına Real Pro Volleyball takımlarından Atlanta Vibe'de devam etti.

        Lazareva; 3 Rusya Ligi, 2 Rusya Kupası ve 2 Rusya Süper Kupası kazandı. Fenerbahçe Opet ile CEV Şampiyonlar Ligi'nde iki kez bronz madalya alan tecrübeli voleybolcunun ayrıca 1 Sultanlar Ligi şampiyonluğu ve 1 Sultanlar Ligi ikinciliği bulunuyor. Türkiye Kupası'nda 2 kez gümüş madalya alan Lazareva, 1 kez de Türkiye Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi. Rusya Milli Takımı’nda forma giyen Anna Lazareva, 2021-22 sezonun Kulüpler Dünya Kupası’nda da bronz madalya kazandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        Kızını öldüren torunundan şikayetçi olmadı!
        Kızını öldüren torunundan şikayetçi olmadı!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        10 yıldır beklenen gün geldi! Mustafa Erdem tutuklandı
        10 yıldır beklenen gün geldi! Mustafa Erdem tutuklandı
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?

        Benzer Haberler

        Aksaray'da sınıf öğretmeni okulun bahçesinde sopayla darbedildi
        Aksaray'da sınıf öğretmeni okulun bahçesinde sopayla darbedildi
        Aksaray'da Aile Haftası etkinliklerinde yürüyüş yapıldı
        Aksaray'da Aile Haftası etkinliklerinde yürüyüş yapıldı
        Barışmaya gelen damadını, kızıyla tartıştığını görünce vurmuş (2)
        Barışmaya gelen damadını, kızıyla tartıştığını görünce vurmuş (2)
        Aksaray'da tartıştığı damadını silahla öldüren kayınpeder tutuklandı
        Aksaray'da tartıştığı damadını silahla öldüren kayınpeder tutuklandı
        Barışmaya gelen damadını, kızıyla tartıştığını görünce vurmuş
        Barışmaya gelen damadını, kızıyla tartıştığını görünce vurmuş
        Aksaray'da kayınpeder, tartıştığı damadını silahla öldürdü
        Aksaray'da kayınpeder, tartıştığı damadını silahla öldürdü