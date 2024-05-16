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        2 lise öğrencisine çarpıp kaçan 17 yaşındaki sürücü teslim oldu; 29 bin lira ceza uygulandı

        AKSARAY'da, okul çıkışı evlerine giden lise öğrencileri Hümeyra Nisa Kan (15) ile arkadaşı Rümeysa Filikçi'ye (15), yolun karşısına geçerken otomobille çarpıp kaçan sürücü, polise teslim oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 13:06 Güncelleme: 16.05.2024 - 13:10
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        2 lise öğrencisine çarpıp kaçan 17 yaşındaki sürücü teslim oldu; 29 bin lira ceza uygulandı
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        AKSARAY'da, okul çıkışı evlerine giden lise öğrencileri Hümeyra Nisa Kan (15) ile arkadaşı Rümeysa Filikçi'ye (15), yolun karşısına geçerken otomobille çarpıp kaçan sürücü, polise teslim oldu. Ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan B.K. (17) ifadesinin ardından serbest bırakılırken, toplam 29 bin 89 lira ceza uygulandı.

        Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri Hümeyra Nisa Kan ile Rümeysa Filikçi, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Sürücü kaçtı. Okulun önündeki öğrencilerin ihbarıyla bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 öğrenci ambulansla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri 2 öğrenciye çarpıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

        Öğrencilere otomobille çarpıp kaçan sürücü B.K. dün gece polis merkezine giderek teslim oldu. B.K.'ye kaza yerini terk etmekten 3 bin 135 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 lira, otomobilin sahibi olan babasına ise aracı kullandırtmaktan 12 bin 977 lira ceza uygulandı. 2 lise öğrencisi ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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