2 lise öğrencisine çarpıp kaçan 17 yaşındaki sürücü teslim oldu; 29 bin lira ceza uygulandı

AKSARAY'da, okul çıkışı evlerine giden lise öğrencileri Hümeyra Nisa Kan (15) ile arkadaşı Rümeysa Filikçi'ye (15), yolun karşısına geçerken otomobille çarpıp kaçan sürücü, polise teslim oldu. Ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan B.K. (17) ifadesinin ardından serbest bırakılırken, toplam 29 bin 89 lira ceza uygulandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri Hümeyra Nisa Kan ile Rümeysa Filikçi, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Sürücü kaçtı. Okulun önündeki öğrencilerin ihbarıyla bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 öğrenci ambulansla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri 2 öğrenciye çarpıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.