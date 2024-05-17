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        Kontrol ettiği güneş enerjisi panelinde haşlandı, 4 metreden düştü

        AKSARAY'da çatıda kontrol ettiği güneş enerjisi panelinin üstüne düşen Abdullah Altan (37), sıcak su ile haşlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 20:26 Güncelleme: 17.05.2024 - 20:30
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        Kontrol ettiği güneş enerjisi panelinde haşlandı, 4 metreden düştü
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        AKSARAY'da çatıda kontrol ettiği güneş enerjisi panelinin üstüne düşen Abdullah Altan (37), sıcak su ile haşlandı. Çatıdan yuvarlanan Altan, 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

        Olay, saat 18.00 sıralarında Eskil ilçesi Eşmekaya beldesinde meydana geldi. Abdullah Altan, bir arkadaşının müstakil evinin çatısındaki güneş enerjisini kontrol ederken, cam panelin üzerine düştü. Camın kırılması sonrası sıcak su ile haşlanan Altan, 4 metre yükseklikten düştü. Ev sahibinin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Altan, tedaviye alındı.

        Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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