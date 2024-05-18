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        Uzaklaştırması olan koca, eşinin evine sevgilisiyle gidince kavga çıktı: 2 yaralı

        AKSARAY'da hakkında uzaklaştırma kararı olan Musa M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 14:36 Güncelleme: 18.05.2024 - 14:40
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        Uzaklaştırması olan koca, eşinin evine sevgilisiyle gidince kavga çıktı: 2 yaralı
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        AKSARAY'da hakkında uzaklaştırma kararı olan Musa M. (39), eşya almak için evine sevgilisi Ümmühan K. (47) ile gidince kavga çıktı. Taşlı sopalı kavgada Musa M. ile yanındaki oğlu Samet M. (15) yaralandı. Musa M.’nin eşi ve 2 kardeşiyle Ümmühan K. gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Uzaklaştırma kararı bulunan Musa M., sevgilisi Ümmühan K. ve oğlu Samet M. ile birlikte eşya almak için eşi Hikmetine M.'nin evine gitti. Eşinin sevgilisiyle geldiğini görüp tepki gösteren Hikmetine M., aynı mahallede oturan kardeşleri Bayram K. (40) ile Mustafa K.'ye (35) haber verdi. Evin önünde taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taşlı sopalı kavgada Musa M, ile Samet M. yaralandı. Baba oğul, çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışan Hikmetine M., kardeşleri Bayram ve Mustafa K. ile Ümmühan K.’yi gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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