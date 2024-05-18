Düğün konvoyundakiler lastik yakıp havaya ateş açtı; o anlar kamerada
AKSARAY'da, düğün konvoyundaki araçtaki bazı kişiler, lastik yakıp araçlardan havaya ateş açtı.
AKSARAY'da, düğün konvoyundaki araçtaki bazı kişiler, lastik yakıp araçlardan havaya ateş açtı. O anlar, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, saat 19.00 sıralarında Nakkaş Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında meydana geldi. Bir düğün konvoyunda bulunan bazı kişilerin lastik yakması sonrası etrafı duman kapladı. Düğün konvoyu caddede ilerlediği sırada konvoydaki araçlardaki bazı kişiler tarafından silahla havaya ateş açıldı. O anlar, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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