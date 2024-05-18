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        Düğün konvoyundakiler lastik yakıp havaya ateş açtı; o anlar kamerada

        AKSARAY'da, düğün konvoyundaki araçtaki bazı kişiler, lastik yakıp araçlardan havaya ateş açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 22:57 Güncelleme: 18.05.2024 - 23:00
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        Düğün konvoyundakiler lastik yakıp havaya ateş açtı; o anlar kamerada
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        AKSARAY'da, düğün konvoyundaki araçtaki bazı kişiler, lastik yakıp araçlardan havaya ateş açtı. O anlar, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Nakkaş Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında meydana geldi. Bir düğün konvoyunda bulunan bazı kişilerin lastik yakması sonrası etrafı duman kapladı. Düğün konvoyu caddede ilerlediği sırada konvoydaki araçlardaki bazı kişiler tarafından silahla havaya ateş açıldı. O anlar, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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