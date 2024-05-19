Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Üniversiteyi birincilikle bitiren yüzde 80 engelli Osman, ilk girdiği sınavda memur oldu

        AKSARAY'da, akraba evliliği nedeniyle yüzde 80 bedensel engelli Osman Öztürk (25), ilk girdiği sınavda memur oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 10:53 Güncelleme: 19.05.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üniversiteyi birincilikle bitiren yüzde 80 engelli Osman, ilk girdiği sınavda memur oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY'da, akraba evliliği nedeniyle yüzde 80 bedensel engelli Osman Öztürk (25), ilk girdiği sınavda memur oldu. Öztürk, "Bölümümden birincilikle mezun oldum. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na memur olarak atandım. Engelli personel alım sayısı çok yüksek olmadığı için normal KPSS’den girip 85 puanla atandım. Yüzde 80 engel oranına sahibim. Hem engelli hem de bölüm birincisi olarak mezun olmanın gururunu yaşıyorum. Çünkü bu benim için paha biçilmez bir durum" dedi.

        Konya’nın Karapınar ilçesinde akraba evliliği yapan Aysel-Cemil Öztürk çiftinin 3 çocuklarından 2'si bedensel engelli olarak doğdu. Anne ve babasının desteğiyle liseyi bitiren Osman Öztürk, 2018 yılanda Aksaray Üniversitesi'ni kazandı. Öztürk, Aksaray Fen Edebiyat Fakültesi'nde Sosyoloji Bölümü'nü birincilikle bitirip, 2023 yılında girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) 85 puan alarak Aksaray Gençlik Spor İl Müdürlüğüne memur olarak atandı.

        'AİLEM SAYESİNDE OKUDUM'

        Ailesinin desteği sayesinde eğitimini tamamlayıp, KPSS’ye hazırlandığını söyleyen Öztürk, "Zorluklarla büyüdüm. Birçok ameliyat geçirdim. Konya’da el ve ayaklarımdan ameliyatlar oldum. Okulumuzda uyumsal anlamda problemler yaşadım. Hem fiziki hem psikolojik çok zorluk yaşadım. Lise eğitimimi 2 farklı lisede tamamladım. Ailem sayesinde 1 sene dershaneye gittim. Sonra Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nü kazandım. 2023 yılında ise bölümümden birincilikle mezun oldum. Sonra Gençlik ve Spor Bakanlığına memur olarak atandım” ifadelerini kullandı.

        ‘AKADEMİDE İLERLEMEYİ DE DÜŞÜNÜYORUM’

        Fiziksel engelli olmasına rağmen eğitimdeki başarılarından gurur duyduğunu belirten Öztürk, "Yüzde 80 engel oranına sahibim. Hem engelli hem de bölüm birincisi olarak mezun olmanın gururunu yaşıyorum. Çünkü bu benim için paha biçilmez bir durum. Ben engelli bir birey olarak bu başarıyı elde ettiysem, engelsiz bireylerin ve engelli bireylerin de bunları başarabileceğine inanıyorum. Mezun olduktan sonra ailem de çok sevindi. Akademik anlamda yüksek lisans ve doktora yaparak ilerlemeyi de düşünüyorum. Mezun olduğum şehirde memur olarak atanmak herkesin hayal ettiği bir şey ben çok şükür bunu yaşadım” dedi.

        'EMEKSİZ YEMEK OLMAZ'

        Çalıştığı kurumda engelli bireyler ile ilgilendiğini ifade eden Öztürk, "Ben kendimi bu konuda ayrıcalıklı olarak görüyorum çünkü bunun arkasında yoğun bir çalışma var. Emeksiz yemek olmaz diyorum. Engelli bireylerin eve tıkılıp kalmasını istemiyorum. Engelli olmak demek eve tıkılıp kalmak demek değil. Engelli arkadaşlarımızın eğitiminin kısıtlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Buraya engelli insanlar geliyor. Para atıcılık yapıyorlar. Onların iş ve işleyişlerini takip ediyoruz. Hem bireysel anlamda hem toplumsal anlamda biz de buradayız diyebiliyorlar" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        Kıyılarda çöl tozuna dikkat!
        Kıyılarda çöl tozuna dikkat!
        17 bin kilometre uzaktan müdahale!
        17 bin kilometre uzaktan müdahale!
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        TIR’ın dorsesi alev alev yandı
        TIR’ın dorsesi alev alev yandı
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Kullanıcıların oylarıyla belirlendi! En popüler dolmalar
        Kullanıcıların oylarıyla belirlendi! En popüler dolmalar
        Jandarmanın girdiği evde patlama
        Jandarmanın girdiği evde patlama
        Dışişleri'nden İsrail'e yanıt
        Dışişleri'nden İsrail'e yanıt
        Gaziantep kazandı, Karagümrük düştü!
        Gaziantep kazandı, Karagümrük düştü!
        İsraillilerden bir protesto daha
        İsraillilerden bir protesto daha
        "Beşiktaş'ın yanlışı"
        "Beşiktaş'ın yanlışı"
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!
        Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!

        Benzer Haberler

        Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Aksaray'da otomobiller çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Aksaray'da otomobiller çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Düğün konvoyundakiler lastik yakıp havaya ateş açtı; o anlar kamerada
        Düğün konvoyundakiler lastik yakıp havaya ateş açtı; o anlar kamerada
        Aksaray'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına konvoylu protesto
        Aksaray'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına konvoylu protesto
        Uzaklaştırması olan koca, eşinin evine sevgilisiyle gidince kavga çıktı: 2...
        Uzaklaştırması olan koca, eşinin evine sevgilisiyle gidince kavga çıktı: 2...
        1 yılda 11 ülkeye giden Halime Yıldız, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota ald...
        1 yılda 11 ülkeye giden Halime Yıldız, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota ald...