Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Öğretmeninin dediği gibi oldu; aynı okulda birlikte görev yapıyorlar

        AKSARAY'da, rehber öğretmen Pınar Altuntaş (26), mezun olduğu Cumhuriyet İlkokulu'nda, kendisini okutan sınıf öğretmeni ile birlikte görev yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 10:20 Güncelleme: 20.05.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğretmeninin dediği gibi oldu; aynı okulda birlikte görev yapıyorlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY’da, rehber öğretmen Pınar Altuntaş (26), mezun olduğu Cumhuriyet İlkokulu’nda, kendisini okutan sınıf öğretmeni ile birlikte görev yapıyor. Eğitim gördüğü okulda görev yapmanın kendisini duygulandırdığını söyleyen Altuntaş, “Öğretmenim bir gün bana ‘Sen bir gün öğretmen olacaksın. Biz birlikte aynı okulda görev yapacağız’ dedi. O sözü ne kadar kalbime işlediyse, ben her zaman bunun için çalıştım. Öğretmenim burada olduğu için tek tercih burayı yazdım ve çok şükür burayı kazandım” dedi.

        Aksaray’da yaşayan Pınar Altuntaş 2004 yılında Cumhuriyet İlkokulu’nda eğitime başladı. Altuntaş, 2016’da liseden mezun olup, 2017 yılında Aksaray Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünü kazandı. Üniversiteyi bitiren Altuntaş, geçen yıl, mezun olduğu ilkokula yerleşti. Kendisini okutan sınıf öğretmeni Oktay Gümüşsoy ile birlikte görev yapan Pınar Altuntaş, "Öğretmenim beni çok çevreci bir tavırla karşıladı. Bazen kendi babama bile anlatamadığım şeyleri öğretmenime anlatıyordum. Ortaokulu tamamladıktan sonra öğretmenimizle aynı binadaydık. Öğretmen lisesinde çok iyi bir eğitim aldıktan sonra Aksaray Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümüne birinci olarak girdim. Üniversiteden sonra Cumhuriyet İlkokulu’na, öğretmenimin yanına atandım” dedi.

        'ÖĞRETMENLİK BENİM İLKOKUL HAYALİMDİ'

        Öğretmen olmanın çocukluk hayali olduğunu ifade eden Altuntaş, "Biz çok başarılı çocuklardık. Her zaman sorarlardı, ‘Ben öğretmen olacağım çocuklarla çalışacağım’ derdim. Öğretmenim bir gün bana ‘Sen bir gün öğretmen olacaksın. Biz birlikte aynı okulda görev yapacağız’ dedi. O sözü ne kadar kalbime işlediyse, ben her zaman bunun için çalıştım. Öğretmenim burada olduğu için tek tercih burayı yazdım ve çok şükür burayı kazandım. İşe başladığım gün çok duygulandım" diye konuştu.

        'GURUR DUYDUM'

        Pınar Altuntaş’ın ilkokul öğretmeni Oktay Gümüşsoy ise "Cumhuriyet İlkokulu’nda 20 yıldır öğretmen olarak görev yapmaktayım. Pınar, 2004 yılında küçücük bir yavru olarak elimize geldi. Çok çalışkan, başarılı bir öğrencimdi. 5 yıl onlara öğretmenlik yaptım ve onlarla yapmış olduğumuz etkinliklerde kendisine söylediğim bir cümleyi daha sonra bana hatırlattı; ‘Öğretmenim bir gün aynı okulda seninle görev yapacağız demiştiniz’ dedi. Öğretmen olarak atandıktan sonra gerçekten onur ve gurur duyduk. Pınar gerçekten başarılı bir öğrenci ve hala aynı şekilde devam eden öğretmen arkadaşımız. Fen lisesini kazanmıştı Pınar ama bir amacı vardı öğretmen olmak istiyordu o yüzden ikinci tercihi olan Anadolu Öğretmen Lisesine gitmeyi tercih etti ve oradan da mezun oldu. Üniversiteyi de birinci olarak bitirdi, öyle de bir özelliği var. Biz pınarla 7 yaşında tanıştıktan sonra hala o günden beri beraberiz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        İran’ı ne bekliyor?
        İran’ı ne bekliyor?
        Tekme tokat dövdükleri 14 yaşındaki çocuğun kalbi durdu!
        Tekme tokat dövdükleri 14 yaşındaki çocuğun kalbi durdu!
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        Uzaktan muayene SGK kapsamında
        Uzaktan muayene SGK kapsamında
        Sahaya çıkınca ortalık karıştı!
        Sahaya çıkınca ortalık karıştı!
        Dursun Özbek'ten Ali Koç'a sert tepki!
        Dursun Özbek'ten Ali Koç'a sert tepki!
        "Gerçek şampiyonunun kim olduğunu gösterdik"
        "Gerçek şampiyonunun kim olduğunu gösterdik"
        Arda Güler yine sahnede!
        Arda Güler yine sahnede!
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Hakemi de yenip partiyi bozdular
        Hakemi de yenip partiyi bozdular

        Benzer Haberler

        Aksaray'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yürüyüş düz...
        Aksaray'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yürüyüş düz...
        Üniversiteyi birincilikle bitiren yüzde 80 engelli Osman, ilk girdiği sınav...
        Üniversiteyi birincilikle bitiren yüzde 80 engelli Osman, ilk girdiği sınav...
        Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Aksaray'da otomobiller çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Aksaray'da otomobiller çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Düğün konvoyundakiler lastik yakıp havaya ateş açtı; o anlar kamerada
        Düğün konvoyundakiler lastik yakıp havaya ateş açtı; o anlar kamerada
        Aksaray'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına konvoylu protesto
        Aksaray'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına konvoylu protesto