Öğretmeninin dediği gibi oldu; aynı okulda birlikte görev yapıyorlar

AKSARAY’da, rehber öğretmen Pınar Altuntaş (26), mezun olduğu Cumhuriyet İlkokulu’nda, kendisini okutan sınıf öğretmeni ile birlikte görev yapıyor. Eğitim gördüğü okulda görev yapmanın kendisini duygulandırdığını söyleyen Altuntaş, “Öğretmenim bir gün bana ‘Sen bir gün öğretmen olacaksın. Biz birlikte aynı okulda görev yapacağız’ dedi. O sözü ne kadar kalbime işlediyse, ben her zaman bunun için çalıştım. Öğretmenim burada olduğu için tek tercih burayı yazdım ve çok şükür burayı kazandım” dedi.

Aksaray’da yaşayan Pınar Altuntaş 2004 yılında Cumhuriyet İlkokulu’nda eğitime başladı. Altuntaş, 2016’da liseden mezun olup, 2017 yılında Aksaray Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünü kazandı. Üniversiteyi bitiren Altuntaş, geçen yıl, mezun olduğu ilkokula yerleşti. Kendisini okutan sınıf öğretmeni Oktay Gümüşsoy ile birlikte görev yapan Pınar Altuntaş, "Öğretmenim beni çok çevreci bir tavırla karşıladı. Bazen kendi babama bile anlatamadığım şeyleri öğretmenime anlatıyordum. Ortaokulu tamamladıktan sonra öğretmenimizle aynı binadaydık. Öğretmen lisesinde çok iyi bir eğitim aldıktan sonra Aksaray Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümüne birinci olarak girdim. Üniversiteden sonra Cumhuriyet İlkokulu’na, öğretmenimin yanına atandım” dedi.

'ÖĞRETMENLİK BENİM İLKOKUL HAYALİMDİ' Öğretmen olmanın çocukluk hayali olduğunu ifade eden Altuntaş, "Biz çok başarılı çocuklardık. Her zaman sorarlardı, ‘Ben öğretmen olacağım çocuklarla çalışacağım’ derdim. Öğretmenim bir gün bana ‘Sen bir gün öğretmen olacaksın. Biz birlikte aynı okulda görev yapacağız’ dedi. O sözü ne kadar kalbime işlediyse, ben her zaman bunun için çalıştım. Öğretmenim burada olduğu için tek tercih burayı yazdım ve çok şükür burayı kazandım. İşe başladığım gün çok duygulandım" diye konuştu.