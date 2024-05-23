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        Lise öğrencisi, okul dönüşü köpek saldırısında yaralandı

        AKSARAY'da okuldan eve dönerken bir inşaatın önündeki köpeğin saldırısına uğrayan lise öğrencisi Musa Emre Ayaz (16) bacağından yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 14:51 Güncelleme: 23.05.2024 - 14:55
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        Lise öğrencisi, okul dönüşü köpek saldırısında yaralandı
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        AKSARAY’da okuldan eve dönerken bir inşaatın önündeki köpeğin saldırısına uğrayan lise öğrencisi Musa Emre Ayaz (16) bacağından yaralandı.

        Olay, saat 13.00 Hacılar Harmanı Mahallesi 5802 Sokak'ta meydana geldi. 11’inci sınıf öğrencisi Musa Emre Ayaz, okuldan çıkıp evlerine dönerken inşaatın önünde bulunan kulübede bağlı köpeğin saldırısına uğradı. Sağ ayağından yaralanan Ayaz, çevredekilerinin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi sonrası Ayaz, polis ekiplerine kendisini ısıran köpeği gösterdi. Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Köpeğin yapılan kontrollerinde aşılarının olmadığı belirlendi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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