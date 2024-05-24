Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

AKSARAY’da elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Sabri Türkmen (60) yaralandı, eşi Fadimana Türkmen (54) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Aksaray- Konya kara yolu Yenikent beldesi yakınlarında meydana geldi. Antalya’dan Aksaray’ın Kızılkaya köyüne gelen Sabri Türkmen yönetimindeki 68 ADJ 922 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Beton direk yola devrilirken, sürücü Sabri Türkmen ile eşi Fadimana Türkmen yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ile eşi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fadimana Türkmen doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.