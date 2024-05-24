2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan eski sevgili, 'Seni öldürmeye geliyorum' demiş

AKSARAY'da eski sevgilisi Merve E.’nin çalıştığı iş yerine pompalı tüfekle ateş açıp, 1’i ağır, 2 kişiyi yaralayan Caner Kutluer (30), çıralıdığı mahkemece tutuklandı. Kutluer’in olaydan önce Merve E.’yi arayıp “Seni öldürmeye geliyorum” dediği belirtildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Caner Kutluer, eski sevgilisi Merve E.'nin çalıştığı fotoğrafçının önüne gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladı. Bitişik dükkanda bulanan kadın kuaförünün önünde oturan Talip Sürücü (36) tüfekten çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden, fotoğrafçıda çalışan Efekan Bulat (18) ise sol ayağından yaralandı. Gelen polisler, havaya ateş açarak şüpheli Caner Kutluer’i yakalayıp, gözaltına aldı. 1’i ağır 2 kişinin yaralandığı o anlar, halk otobüsündeki yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Talip Sürücü ile Efekan Bulat, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.