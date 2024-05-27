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        Eski sevgilisinin çalıştığı dükkana ateş açtı, yandaki iş yeri önünde oturan kadın kuaförü öldü

        AKSARAY'da Caner Kutluer'in eski sevgilisi Merve E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 11:31 Güncelleme: 27.05.2024 - 11:35
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        Eski sevgilisinin çalıştığı dükkana ateş açtı, yandaki iş yeri önünde oturan kadın kuaförü öldü
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        AKSARAY'da Caner Kutluer'in eski sevgilisi Merve E.'nin çalıştığı fotoğrafçı dükkanına pompalı tüfekle ateş açmasıyla yaralanan yandaki iş yeri önünde oturan kadın kuaförü Talip Sürücü (36), 3 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, geçen perşembe saat 17.00 sıralarında, Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Caner Kutluer, kendisinden ayrılan eski sevgilisi Merve E.'nin çalıştığı fotoğrafçının önüne gelip, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Bitişik dükkandaki kadın kuaförünün önünde oturan Talip Sürücü, tüfekten çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden, fotoğrafçıda çalışan Efekan Bulat (18) ise sol ayağından yaralandı.

        İhbar üzerine adrese gelen polisler havaya ateş açıp şüpheli Caner Kutluer'i yakalayıp, gözaltına aldı. 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Talip Sürücü ile Efekan Bulat, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Caner Kutluer, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kaldırıldığı hastanede 3 gündür yoğun bakımda bulunan 2 çocuk babası Talip Sürücü, doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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