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        Canlı yayın yaparken kamyon çarpmasıyla ölen ağabeyi için 'adalet yürüyüşü' başlattı

        KAYSERİ'den İstanbul'a yürüyerek giderken Aksaray'da kara yolunda canlı yayın yaptığı sırada, kamyonetin çarpmasıyla hayatını kaybeden Neşet Turan'ın (36) kardeşi Ahmet Turan, ağabeyi için 'adalet yürüyüşü' başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 12:40 Güncelleme: 27.05.2024 - 12:45
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        Canlı yayın yaparken kamyon çarpmasıyla ölen ağabeyi için 'adalet yürüyüşü' başlattı
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        KAYSERİ'den İstanbul'a yürüyerek giderken Aksaray'da kara yolunda canlı yayın yaptığı sırada, kamyonetin çarpmasıyla hayatını kaybeden Neşet Turan'ın (36) kardeşi Ahmet Turan, ağabeyi için 'adalet yürüyüşü' başlattı. Adli kontrol şartıyla serbest kalan Bayram Çelebi (71) hakkında savcılık yeniden gözaltı kararı verdi.

        Kayseri'den İstanbul'a yürümek isteyen Neşet Turan, 28 Nisan'da 2 arkadaşıyla yola çıktı. Turan, saat 20.30 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolu Sapmaz köyü yakınlarında sosyal medyadan canlı yayın açtı. Bir yandan yürüyüp, bir yandan da yayın yapan Turan'a, kamyon çarptı. Kamyon şoförü kaçarken, yaralanan Turan, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Neşet Turan'a çarpıp ölümüne neden olan aracın, kamyonet olduğu belirlendi. Sapmaz köyünde oturan sürücü Bayram Çelebi, jandarma tarafından evinde gözaltına alındı. Çelebi'nin ilk ifadesinde, bir kişiye çarptığını fark etmediğini belirterek, "Sadece bir ses geldi. Herhangi bir şey görmeyince de yoluma devam ettim. Fark etseydim, durup bakardım. Evime gidip uyudum" dedi.

        EVDE BULUNAMADI

        Çelebi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, sürücü Bayram Çelebi hakkında yeniden yakalama kararı verdi. Savcılık talimatıyla, eve giden jandarma ekipleri Çelebi'ye ulaşamadı. Çelebi'nin denetimli serbestlik için jandarma karakoluna imza vermeye de gitmediği tespit edildi.

        Neşet Turan'ın kardeşi Ahmet Turan, yakınları ile Aksaray’a gelip kazanın olduğu yerden yeniden yürüyüşe başladı. Ağabeyi için yürüdüğünü belirten Ahmet Turan, "Burada hiçbir şekilde 'Yaya yürüyemez, yayalara kapalıdır' gibi bir tabela yok. Akrabalarımla birlikte olay yerinde kaybettiğimiz telefonu arıyoruz. Burada herhangi bir uyarı tabelası yok, emniyet şeridiyle aramızda çok mesafe vardı ağabeyim yanımda yürürken araç çarpıyor ve çarpmanın etkisiyle yanımızdaki dereye düşüyor. Orada bulunan bir taşa kafasını çarpması sonucu hayatını kaybediyor. Aksaray'dan başlattığımız yürüyüşümüzü İstanbul'da sonlandıracağız. Ağabeyim için adalet yürüyüşü başlattık. Işıklandırmalarımız da var. Bizi sürücüler görebilecek" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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