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        4'ü çocuk 6 kişinin motosiklette tehlikeli yolculuğu

        AKSARAY'da 4'ü çocuk 6 kişinin bindikleri motosikletle yağmurlu havada yolculuk ettiği anlar, kameralara yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 17:44 Güncelleme: 27.05.2024 - 17:50
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        4'ü çocuk 6 kişinin motosiklette tehlikeli yolculuğu
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        AKSARAY'da 4'ü çocuk 6 kişinin bindikleri motosikletle yağmurlu havada yolculuk ettiği anlar, kameralara yansıdı.

        Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Polis Yavuz Bayal Caddesi'nde 4'ü çocuk 6 kişinin yağmurlu havada motosikletle trafikte seyretmesi dikkat çekti. Çocuklardan birinin önde diğerinin arkada, bir bebeğin annesinin kucağında diğer çocuğun ise ortada olduğu yolculukta motosiklettekilerin kasklarının olmadığı da görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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