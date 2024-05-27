4'ü çocuk 6 kişinin motosiklette tehlikeli yolculuğu
AKSARAY'da 4'ü çocuk 6 kişinin bindikleri motosikletle yağmurlu havada yolculuk ettiği anlar, kameralara yansıdı.
AKSARAY'da 4'ü çocuk 6 kişinin bindikleri motosikletle yağmurlu havada yolculuk ettiği anlar, kameralara yansıdı.
Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Polis Yavuz Bayal Caddesi'nde 4'ü çocuk 6 kişinin yağmurlu havada motosikletle trafikte seyretmesi dikkat çekti. Çocuklardan birinin önde diğerinin arkada, bir bebeğin annesinin kucağında diğer çocuğun ise ortada olduğu yolculukta motosiklettekilerin kasklarının olmadığı da görüldü.
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