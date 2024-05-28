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        Bakan Ersoy: Dünyanın en büyük kanyonlarından Ihlara Vadisi, yukarıdan izlenebilecek

        KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ihlara Cam Teras projesi, dünyanın en büyük kanyon vadilerinden biri olan ve doğanın büyüleyici güzelliklerini gözler önüne seren Ihlara Vadisi'ni yukarıdan izleme fırsatı verecek" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 15:30 Güncelleme: 28.05.2024 - 15:35
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        Bakan Ersoy: Dünyanın en büyük kanyonlarından Ihlara Vadisi, yukarıdan izlenebilecek
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        KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Ihlara Cam Teras projesi, dünyanın en büyük kanyon vadilerinden biri olan ve doğanın büyüleyici güzelliklerini gözler önüne seren Ihlara Vadisi'ni yukarıdan izleme fırsatı verecek” dedi.

        Aksaray Belediyesi tarafından Ihlara Vadisi üstüne yaptırılan Ihlara Cam Teras’ın açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapıldı. Cam terasın, yıllık yaklaşık 1 milyon turistin ziyaret ettiği Ihlara Vadisi’ni yukarıdan izleme fırsatı sunacağını ifade eden Bakan Mehmet Nuri Ersoy, “Ihlara Cam Teras projesi, dünyanın en büyük kanyon vadilerinden biri olan ve doğanın büyüleyici güzelliklerini gözler önüne seren Ihlara Vadisi'ni yukarıdan izleme fırsatı verecek. Her yıl yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen Ihlara Vadisi ören yeri, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra bölgeye gelen turistlere Bakanlığımızın gerçekleştirdiği çevre düzenleme projesiyle 14 kilometre uzunluğundaki muhteşem trekking fırsattı sunulmakta” diye konuştu.

        150 METREKARELİK CAM TERASI AYNI ANDA 200 KİŞİ ZİYARET EDECEK

        Cam terasın özelliklerinden bahseden Bakan Ersoy, “Vadiden 150 metre yükseklikte inşa edilen ve 12 metre açık alana sahip olan ve 150 metrekarelik cam terasıyla ziyaretçilere Ihlara Vadisi manzarasını geniş bir perspektifte en güzel noktadan seyredebilecekleri imkanlar sunacak. Açılışını gerçekleştirdiğimiz cam teras projesi, bütünleşik bir proje olarak düşünüldüğünde sosyal donatılarıyla da zenginleştirilmiş bir proje. Aynı anda 200 kişilik dolaşım alanına sahip cam teras projesi içerisinde şu anda burada da görülebildiğiniz kadarıyla kafeterya bölümünün yanı sıra yürüyüş yolu, fotoğraf çekim noktası, otopark, mescit ve lavabolar da yer almakta. Proje için ayrıca özel bir çevre ve peyzaj çalışması da yapıldı” dedi.

        Açılışın ardından Bakan Ersoy, bu pazar seçimlerin yenileneceği Güzelyurt ilçesine geçti. Partililerle bir araya gelen Ersoy, huzurlu bir seçim ortamı olmasını diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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