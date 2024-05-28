Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da sele kapılıp sulama kanalına sürüklenen 2 kuzen son anda kurtarıldı

        AKSARAY'da aniden bastıran sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılıp, sulama kanalına sürüklenen lise öğrencisi Zeynep Erdem ile kuzeni Fatma Nur Erdem, kanala giren çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 20:09 Güncelleme: 28.05.2024 - 20:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da sele kapılıp sulama kanalına sürüklenen 2 kuzen son anda kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY’da aniden bastıran sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılıp, sulama kanalına sürüklenen lise öğrencisi Zeynep Erdem ile kuzeni Fatma Nur Erdem, kanala giren çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Laleli Mahallesi 4590 Sokak'ta meydana geldi. Kuvvetli sağanak, merkeze uzak kırsal Laleli Mahallesinde sele neden oldu. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 sınıf öğrencisi Zeynep Erdem (17) kuzeni Fatma Nur Erdem (19), okuldan çıkıp evlerine gittiği sırada sele kapıldı. Sürüklenen iki kuzen sel sularıyla birlikte su kanalına düştü. Çevredekiler durumu sağlık, AFAD ile itfaiye ekiplerine bildirdi. Torunlarının düştüğünü gören babaanne Fatma Erdem de yakınlarına haber verdi. Çocukların kanala sürüklendiğini gören çevredeki vatandaşlar kanala girip 2 kuzeni kurtardı. Özel araçla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        'SEL TORUNLARIMI DEREYE SÜRÜKLEDİ'

        Torunları tedavi altına alınan babaanne Fatma Erdem, “Birden yağmur yağmaya başladı. Yukarıdan sel gelince geçmeyin önüne diye torunlarıma bağırdım. Sele kapılan torunlarım dereye sürüklendi. Çevredekiler hemen kurtarmaya koştular. Çocuklar sel ile beraber dereye indiler. Ben yavrularıma kurban olurum. ” dedi.

        SEL SULARINDAYKEN POLİSİ ARAMIŞ

        Yaşadığı olayı anlatan Fatma Nur Erdem ise “Bir anda yola su geldiği için yürüyemedik ve yolda kaldık. Sonrasında su bizi dereye fırlattı. Benim yanımda babam da vardı. Ben babamı kurtarayım derken kendimden oldum. Ben dereye düşünce polisleri arayıp yardım istedim.” diye konuştu.

        'ÖNÜNE GEÇİLECEK BİR DURUM YOKTU'

        Kuzenleri kurtarma olayına katılan Samet Gül, “Zeynep’i su dereden alıp 15 metre ileriye sürüklemiş. Fatma Nur ise ağaca sıkışarak bacağına dağdan gelen kaya parçaları çarpmış. Biz de kendi imkanlarımızla Fatma Nur’u çıkardık. Zeynep’i ise amcaları çıkardı. Çok su yutmuştu. Biz ambulans gelmeden kendi imkanlarımızla getirdik. Suyun aniden gelmesiyle bu durum oldu. Önüne geçilecek bir durum yoktu.” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        Dönerin fiyatını fazla buldu, rastgele ateş açtı
        Dönerin fiyatını fazla buldu, rastgele ateş açtı
        "Zelenskiy meşru iktidar değil"
        "Zelenskiy meşru iktidar değil"
        Davalar birleştirildi
        Davalar birleştirildi
        Tekin: Sürecin takipçisi olacağız
        Tekin: Sürecin takipçisi olacağız
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        İstek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        İstek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        Kentsel dönüşüm için yol haritası
        Kentsel dönüşüm için yol haritası
        Sağlık Bakanı Koca: Biz nasıl insanlar olduk da (Gazze'de) çocuklar ölürken uyuyabiliyoruz?
        Sağlık Bakanı Koca: Biz nasıl insanlar olduk da (Gazze'de) çocuklar ölürken uyuyabiliyoruz?
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        Milli voleybolcular business class ile dönecek
        Milli voleybolcular business class ile dönecek
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        "Türkiye'den teklifler var"
        "Türkiye'den teklifler var"
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı

        Benzer Haberler

        Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Aksaray'da seçim koordinasyon merkezini ziya...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Aksaray'da seçim koordinasyon merkezini ziya...
        Bakan Ersoy: Dünyanın en büyük kanyonlarından Ihlara Vadisi, yukarıdan izle...
        Bakan Ersoy: Dünyanın en büyük kanyonlarından Ihlara Vadisi, yukarıdan izle...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ihlara Vadisi Cam Teras açılışına katıldı:
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ihlara Vadisi Cam Teras açılışına katıldı:
        4'ü çocuk 6 kişinin motosiklette tehlikeli yolculuğu
        4'ü çocuk 6 kişinin motosiklette tehlikeli yolculuğu
        Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybe...
        Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybe...