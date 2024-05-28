Aksaray'da sele kapılıp sulama kanalına sürüklenen 2 kuzen son anda kurtarıldı

AKSARAY’da aniden bastıran sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılıp, sulama kanalına sürüklenen lise öğrencisi Zeynep Erdem ile kuzeni Fatma Nur Erdem, kanala giren çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Laleli Mahallesi 4590 Sokak'ta meydana geldi. Kuvvetli sağanak, merkeze uzak kırsal Laleli Mahallesinde sele neden oldu. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 sınıf öğrencisi Zeynep Erdem (17) kuzeni Fatma Nur Erdem (19), okuldan çıkıp evlerine gittiği sırada sele kapıldı. Sürüklenen iki kuzen sel sularıyla birlikte su kanalına düştü. Çevredekiler durumu sağlık, AFAD ile itfaiye ekiplerine bildirdi. Torunlarının düştüğünü gören babaanne Fatma Erdem de yakınlarına haber verdi. Çocukların kanala sürüklendiğini gören çevredeki vatandaşlar kanala girip 2 kuzeni kurtardı. Özel araçla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

'SEL TORUNLARIMI DEREYE SÜRÜKLEDİ' Torunları tedavi altına alınan babaanne Fatma Erdem, “Birden yağmur yağmaya başladı. Yukarıdan sel gelince geçmeyin önüne diye torunlarıma bağırdım. Sele kapılan torunlarım dereye sürüklendi. Çevredekiler hemen kurtarmaya koştular. Çocuklar sel ile beraber dereye indiler. Ben yavrularıma kurban olurum. ” dedi. SEL SULARINDAYKEN POLİSİ ARAMIŞ Yaşadığı olayı anlatan Fatma Nur Erdem ise “Bir anda yola su geldiği için yürüyemedik ve yolda kaldık. Sonrasında su bizi dereye fırlattı. Benim yanımda babam da vardı. Ben babamı kurtarayım derken kendimden oldum. Ben dereye düşünce polisleri arayıp yardım istedim.” diye konuştu.