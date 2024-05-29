Hafriyat kamyonundan düşen işçi, 34 günlük yaşam savaşını kaybetti

Olay, 25 Nisan’da saat 09.00 sıralarında Aksaray-Adana kara yolundaki şantiyede meydana geldi. 3 çocuk babası Hasan Çiftçi, kontrol için merdivenle hafriyat kamyonunun üzerine çıktı. Ardından dengesini kaybedip, beton zemine düşen Çiftçi, yaralandı. Çiftçi, mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çiftçi, 34 gün sonra bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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