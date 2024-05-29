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        Hafriyat kamyonundan düşen işçi, 34 günlük yaşam savaşını kaybetti

        AKSARAY'da, kontrol ettiği hafriyat kamyonunun üstünden beton zemine düşen Hasan Çiftçi (51), 34 gündür tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 14:48 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:50
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        Hafriyat kamyonundan düşen işçi, 34 günlük yaşam savaşını kaybetti
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        AKSARAY'da, kontrol ettiği hafriyat kamyonunun üstünden beton zemine düşen Hasan Çiftçi (51), 34 gündür tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

        Olay, 25 Nisan’da saat 09.00 sıralarında Aksaray-Adana kara yolundaki şantiyede meydana geldi. 3 çocuk babası Hasan Çiftçi, kontrol için merdivenle hafriyat kamyonunun üzerine çıktı. Ardından dengesini kaybedip, beton zemine düşen Çiftçi, yaralandı. Çiftçi, mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çiftçi, 34 gün sonra bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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