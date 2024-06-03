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        Aksaray'da 1 ilçe ile 1 beldede seçmenler oy kullandı: İlçede AK Parti, beldede MHP kazandı (2)

        GÜZELYURT'TAAK PARTİ KAZANDIYÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı sonrası Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi ile merkeze bağlı Sağlık beldesinde seçmenler, dün belediye başkanlarını belirlemek için bir kez daha sandık başına gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 08:47 Güncelleme: 03.06.2024 - 08:50
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        Aksaray'da 1 ilçe ile 1 beldede seçmenler oy kullandı: İlçede AK Parti, beldede MHP kazandı (2)
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        GÜZELYURT'TAAK PARTİ KAZANDI

        YÜKSEK Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı sonrası Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi ile merkeze bağlı Sağlık beldesinde seçmenler, dün belediye başkanlarını belirlemek için bir kez daha sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçları göre Güzelyurt Belediye Başkanlığını AK Parti, Sağlık Belde Belediye Başkanlığına da MHP kazandı.

        2032 seçmenin bulunduğu Güzelyurt'ta kesin olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı AK Parti adayı Ünal Demircioğlu 873 oy, İYİ Parti adayı Hazım Turan 580 oy aldı. Bu sonuçlara göre AK Parti adayı Demircioğlu, belediye başkanlığını kazandı.

        1784 seçmen bulunan merkeze bağlı Sağlık beldesinde ise MHP adayı Abdullah Tosun 806 oy, AK Parti'nin adayı Mehmet Yiğit 748 oy aldı. Tosun, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığına seçilen isim oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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