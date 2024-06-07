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        Eski eşi ve sevgilisi ile yolda karşılaştı; keserli, tornavidalı kavga çıktı: 3 yaralı

        AKSARAY'da Ali D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 00:39 Güncelleme: 07.06.2024 - 00:40
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        Eski eşi ve sevgilisi ile yolda karşılaştı; keserli, tornavidalı kavga çıktı: 3 yaralı
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        AKSARAY’da Ali D. (30), bir hafta önce boşandığı eski eşi G., sevgilisi Mücahit A. (28) ve sevgilisinin ailesi ile yolda karşılaşınca tartışıp, kavga etti. Birbirlerine keser ve tornavida ile saldıran taraflardan Ali D. ile Mücahit A.’nın babası ve kardeşi yaralandı.

        Olay, saat 21.00 sıralarında Şamlı Mahallesinde meydana geldi. Ali D., bir hafta önce boşandığı 3 çocuğunun annesi G., sevgilisi Mücahit A ve Mücahit A.'nın babası Yılmaz A.(48) ve kardeşi M.A. (16) ile yolda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında M.A., Ali D.'nin başına keserle vurup yaraladı. Ali D. de tornavida ile M.A.'yı göğsünden, Yılmaz A.'yı da bacağından yaraladı. Ardından kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinden uzaklaşmak isteyen G., Mücahit A. ile kavgada yaralanan Yılmaz A. ve M.A.'yı yakaladı. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. G. ve Mücahit A. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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