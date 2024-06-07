Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Keserli, tornavidalı kavgada 16 yaşındaki kardeş suçu üstlenmeye çalışmış

        AKSARAY'da Ali D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 11:41 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keserli, tornavidalı kavgada 16 yaşındaki kardeş suçu üstlenmeye çalışmış
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY'da Ali D.'nin (30), yolda karşılaştığı, 1 hafta önce boşandığı G.B., sevgilisi Mücahit A. (28) ve sevgilisinin ailesiyle aralarında çıkan keserli, tornavidalı kavganın 'kıskançlık' nedenli olduğu öne sürüldü. Kavgada Ali D.'nin başına da keserle vuran kişinin ise Mücahit A. olduğu, kardeşi M.A.'nın (16) suçu üstlenmek istediği belirlendi.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Şamlı Mahallesi’nde meydana geldi. Ali D., 1 hafta önce boşandığı 3 çocuğunun annesi G.B., sevgilisi Mücahit A., Mücahit A.'nın babası Yılmaz A. (48) ve kardeşi M.A. ile yolda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Arbedede Ali D., keserle başına aldığı darbe sonrası yaralandı. Yaralanan Ali D. tornavidayla M.A.'yı göğsünden, Yılmaz A.'yı da bacağından yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz A. ve M.A., tedavilerinin ardından taburcu oldu. Polis, G.B., Mücahit A., Yılmaz A. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Kavganın kıskançlık nedeniyle çıktığı öne sürülürken, suçu üstlenmek isteyen M.A., Ali D.'nin başına keserle vurduğunu söyledi. Mobese kameralarını inceleyen polis, Ali D.'ye vuran kişinin Mücahit A. olduğunu saptadı. G.B., Yılmaz A. ve M.A., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ali D.'nin tedavisinden sonra gözaltına alınacağı belirtildi. Ali D. ve Mücahit A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Sapığa 'tembihli' tahliye!
        Buruk ve Özbek'ten Mourinho yorumu!
        Buruk ve Özbek'ten Mourinho yorumu!
        Bir ayda 55 bin yolcu
        Bir ayda 55 bin yolcu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Türkiye'de yaşandı! Katil bozayı!
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Babasını öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı! İşte nedeni!
        Babasını öldüren kardeşinden şikayetçi olmadı! İşte nedeni!
        'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
        'Büyük beden kadın' Miss Alabama güzeli seçildi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        En güzel yıllarını bu evde geçirdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        Ardahan'daki "Atatürk silüeti" görülmeye başlandı
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        1.5 saate üçünü sığdırdı! Gasp, cinsel taciz ve bir ölü!
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Şüpheliler her yerde aranıyor! Öğretmene kan davası kurşunu!
        Şüpheliler her yerde aranıyor! Öğretmene kan davası kurşunu!
        Topkapı Sarayı'nda ilk defa ziyarete açıldı
        Topkapı Sarayı'nda ilk defa ziyarete açıldı
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Kendisi yerine ikizini işe gönderen kadın nasıl yakalandı?
        Ustalık belgesi olana istihdam teşviki
        Ustalık belgesi olana istihdam teşviki
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme
        ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında sıcak gelişme

        Benzer Haberler

        Eski eşi ve sevgilisi ile yolda karşılaştı; keserli, tornavidalı kavga çıkt...
        Eski eşi ve sevgilisi ile yolda karşılaştı; keserli, tornavidalı kavga çıkt...
        Aksaray'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
        Aksaray'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
        Eskil Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri konser verdi
        Eskil Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri konser verdi
        Eşiyle tartıştı, evi ateşe verdi
        Eşiyle tartıştı, evi ateşe verdi
        Aksaray'da kurulan serada 15 kadına istihdam sağlanıyor
        Aksaray'da kurulan serada 15 kadına istihdam sağlanıyor
        Aksaray'da Bahar ve Çocuk Şenliği düzenlendi
        Aksaray'da Bahar ve Çocuk Şenliği düzenlendi