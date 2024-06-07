Keserli, tornavidalı kavgada 16 yaşındaki kardeş suçu üstlenmeye çalışmış
AKSARAY'da Ali D.
AKSARAY'da Ali D.'nin (30), yolda karşılaştığı, 1 hafta önce boşandığı G.B., sevgilisi Mücahit A. (28) ve sevgilisinin ailesiyle aralarında çıkan keserli, tornavidalı kavganın 'kıskançlık' nedenli olduğu öne sürüldü. Kavgada Ali D.'nin başına da keserle vuran kişinin ise Mücahit A. olduğu, kardeşi M.A.'nın (16) suçu üstlenmek istediği belirlendi.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Şamlı Mahallesi’nde meydana geldi. Ali D., 1 hafta önce boşandığı 3 çocuğunun annesi G.B., sevgilisi Mücahit A., Mücahit A.'nın babası Yılmaz A. (48) ve kardeşi M.A. ile yolda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Arbedede Ali D., keserle başına aldığı darbe sonrası yaralandı. Yaralanan Ali D. tornavidayla M.A.'yı göğsünden, Yılmaz A.'yı da bacağından yaraladı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz A. ve M.A., tedavilerinin ardından taburcu oldu. Polis, G.B., Mücahit A., Yılmaz A. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Kavganın kıskançlık nedeniyle çıktığı öne sürülürken, suçu üstlenmek isteyen M.A., Ali D.'nin başına keserle vurduğunu söyledi. Mobese kameralarını inceleyen polis, Ali D.'ye vuran kişinin Mücahit A. olduğunu saptadı. G.B., Yılmaz A. ve M.A., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ali D.'nin tedavisinden sonra gözaltına alınacağı belirtildi. Ali D. ve Mücahit A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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