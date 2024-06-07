Keserli, tornavidalı kavgada 16 yaşındaki kardeş suçu üstlenmeye çalışmış

AKSARAY'da Ali D.'nin (30), yolda karşılaştığı, 1 hafta önce boşandığı G.B., sevgilisi Mücahit A. (28) ve sevgilisinin ailesiyle aralarında çıkan keserli, tornavidalı kavganın 'kıskançlık' nedenli olduğu öne sürüldü. Kavgada Ali D.'nin başına da keserle vuran kişinin ise Mücahit A. olduğu, kardeşi M.A.'nın (16) suçu üstlenmek istediği belirlendi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Şamlı Mahallesi’nde meydana geldi. Ali D., 1 hafta önce boşandığı 3 çocuğunun annesi G.B., sevgilisi Mücahit A., Mücahit A.'nın babası Yılmaz A. (48) ve kardeşi M.A. ile yolda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Arbedede Ali D., keserle başına aldığı darbe sonrası yaralandı. Yaralanan Ali D. tornavidayla M.A.'yı göğsünden, Yılmaz A.'yı da bacağından yaraladı.