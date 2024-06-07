Keserli, tornavidalı kavgada 16 yaşındaki kardeş suçu üstlenmeye çalışmış (2)

Aksaray'da Ali D.'nin yolda karşılaştığı, 1 hafta önce boşandığı G.B., sevgilisi Mücahit A. ve sevgilisinin ailesiyle aralarında çıkan keserli, tornavidalı kavgada şüphelilerden Mücahit A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ali D.'nin ise taburcu olduktan sonra gözaltına alınacağı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.