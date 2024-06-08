Bisikletle geldi, sınavı saniyelerle kaçırdı

AKSARAY’da Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) girmek için bisikletiyle okul bahçesine gelen, koşarak okul kapısına giren öğrenci giriş saatini saniyeler kala kaçırdı.

Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi Sınavı’na girmek için Hacı Kerim Yardımlı İmam Hatip Ortaokulu bahçesine gelen bir öğrenci, bisikletini bırakıp koşmasına rağmen okul merdiveninde zilin çalması sonrası sınavı saniyelerle kaçırdı. Geç kalan öğrenci görevliler tarafından okul dışına çıkarıldı.