Bisikletle geldi, sınavı saniyelerle kaçırdı
AKSARAY'da Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek için bisikletiyle okul bahçesine gelen, koşarak okul kapısına giren öğrenci giriş saatini saniyeler kala kaçırdı.
AKSARAY’da Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) girmek için bisikletiyle okul bahçesine gelen, koşarak okul kapısına giren öğrenci giriş saatini saniyeler kala kaçırdı.
Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi Sınavı’na girmek için Hacı Kerim Yardımlı İmam Hatip Ortaokulu bahçesine gelen bir öğrenci, bisikletini bırakıp koşmasına rağmen okul merdiveninde zilin çalması sonrası sınavı saniyelerle kaçırdı. Geç kalan öğrenci görevliler tarafından okul dışına çıkarıldı.
Aynı okuldaki sınava geç kalan Ceylan Yıldız, “Saat tam 10.00’da okula geldim. İçeri almadılar. Bisikleti ile gelen arkadaş ise saniyelerle sınava girişi kaybetti. Ben 10.15 geçene kadar sınava girilecek diye biliyordum 1 yılımız gitti. Bisikletli öğrenciye de yazık oldu” dedi.
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