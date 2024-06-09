Aksaray'da kereste deposunda yangın; alevler hurda deposuna da sıçradı (2)

Aksaray'da kereste deposunda çıkıp, yandaki hurda deposuna da sıçrayan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışması ile söndürüldü. Kerestelerin hepsi yanarken, depounun tamamı, hurda deposunun da bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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