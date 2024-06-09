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        Aksaray'da kereste deposunda yangın; alevler hurda deposuna da sıçradı (2)

        2SAATTE SÖNDÜRÜLDÜAksaray'da kereste deposunda çıkıp, yandaki hurda deposuna da sıçrayan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışması ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 13:09 Güncelleme: 09.06.2024 - 13:15
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        Aksaray'da kereste deposunda yangın; alevler hurda deposuna da sıçradı (2)
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        2SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

        Aksaray'da kereste deposunda çıkıp, yandaki hurda deposuna da sıçrayan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışması ile söndürüldü. Kerestelerin hepsi yanarken, depounun tamamı, hurda deposunun da bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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