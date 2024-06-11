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        Üçüzler aynı okulda okuyor, aynı takımda oynuyor

        AKSARAY'da 14 yaşındaki üçüz kardeşler Eda, Elif ve Esra Çakmak, aynı okulda, aynı sınıfta öğrenim görüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 10:54 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:00
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        Üçüzler aynı okulda okuyor, aynı takımda oynuyor
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        AKSARAY'da 14 yaşındaki üçüz kardeşler Eda, Elif ve Esra Çakmak, aynı okulda, aynı sınıfta öğrenim görüyor. 4 yıl önce de hentbola başlayan üçüzler, aynı takımda forma giyiyor. Eda Çakmak, "Sporda ilerlemeyi çok istiyoruz. A milli takımda forma giymek ve beden eğitim yüksek okuluna gidip antrenör olmak istiyoruz" dedi.

        Kentte yaşayan, 6 kız çocuğu sahibi aşçı Ali Çakmak ve ev kadını Ayşegül Çakmak çiftinin kızlarından Eda, Elif ve Esra 20 Eylül 2010'da üçüz olarak dünyaya geldi. Yusuf Hakiki Baba Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi olan kardeşler, eğitimlerini aynı okulda aynı sınıfta sürdürüyor. Üçüzler, aynı zamanda Aksaray Belediyespor U14 hentbol takımında forma giyip ter döküyor. Üçüzler bu yıl, U14 Hentbol Milli Takımı seçmelerine de birlikte katıldı. Kardeşlerden Elif Çakmak, üçüz olma halini anlatarak, "Ben çift yumurta ikiziyim, kardeşlerim tek yumurta ikizleri. O yüzden sima olarak onlardan biraz farklıyım. Bu nedenle üçüz olduğumuzu başta kimse anlayamıyor. Bizi görenler genelde ikiz sanıyorlar. Sonra üçüz olduğumuzu söylediğimizde çok şaşırıyorlar. Hentbol hayatımda birçok şeye yön veriyor. Ben sol kanat oynuyorum, Eda orta oyuncumuz, Esra ise pivot mevkisinde oynuyor. Anne ve babam üçümüzü de sahada görmekten mutluluk duyuyorlar. Okul arkadaşlarım da çok ilgi gösteriyor" dedi.

        'HENTBOLA 4 YIL ÖNCE BAŞLADIK'

        Eda Çakmak da hentbolda aynı takımda oynadıklarını ve takım kaptanlığını da dönüşümlü yaptıklarını belirterek, "Hentbola 4 yıl önce beden eğitimi öğretmenimiz Serkan Pala sayesinde başladık. Bu yıl U14 hentbol milli takıma gittik. Kardeşlerim de benimle aynı fikirde, sporda ilerlemeyi kendimizi ve geliştirmeyi çok istiyoruz. A milli takımda forma giymek ve aynı zamanda da beden eğitim yüksekokuluna gidip antrenör olmak istiyoruz" dedi.

        Üçüzlerin antrenörü Serkan Pala ise "4 yıldır okulda öğrenim görürken, aynı zamanda 4 yıldır da hentbol oynuyorlar. Gerçekten çok iyi durumda çocuklar ve bu sene de milli takım kampına gittiler. Kamplarının oldukça verimli geçtiğini söylüyorlar. Ben oradaki milli takım hocalarıyla görüştüm, gayet memnunlar. İnşallah yolları açık, zaten bu sporu severek yapıyorlar" diye konuştu.

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