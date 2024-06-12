Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da kaza: İlçe gençlik kolları başkanı öldü, 3 ağır yaralı

        AKSARAY'da, otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın (29) yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 08:15 Güncelleme: 12.06.2024 - 08:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da kaza: İlçe gençlik kolları başkanı öldü, 3 ağır yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY’da, otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın (29) yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında Güzelyurt ilçesi Selime beldesi yakınlarında meydana geldi. Okan Yalçın yönetimindeki 68 KA 151 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Resul Kayabaşı'nın (32) kullandığı 68 ABM 823 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada hurda yığınına dönen hafif ticari aracın sürücüsü Okan Yalçın olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki Enes Abay (22) ve diğer sürücü Resul Kayabaşı ile yanındaki Emre Demircan (33) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların, durumlarının ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Macron istifa edecek mi?
        Macron istifa edecek mi?
        Kısa çalışma ödeneğine haciz
        Kısa çalışma ödeneğine haciz
        Anne ve baba araçta bırakmıştı! İkizler kurtarıldı
        Anne ve baba araçta bırakmıştı! İkizler kurtarıldı
        Biri harcar biri bakar
        Biri harcar biri bakar
        Balayı yerine ödül töreni
        Balayı yerine ödül töreni
        Saldırıya uğrayan başbakan ilk kez konuştu
        Saldırıya uğrayan başbakan ilk kez konuştu
        Kral Charles'ın portresine saldırı
        Kral Charles'ın portresine saldırı
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        Dijital bankanın farkı ne?
        Dijital bankanın farkı ne?
        Otomobil takla attı: Anne-kız öldü, 2 yaralı
        Otomobil takla attı: Anne-kız öldü, 2 yaralı
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Erkek arkadaşıyla yakınlaşan kadınları darbetti, tutuklandı
        Erkek arkadaşıyla yakınlaşan kadınları darbetti, tutuklandı
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        Yapay gölde akıntıya kapılan 4 kişiden 2'si öldü
        Yapay gölde akıntıya kapılan 4 kişiden 2'si öldü
        Galatasaray, Oğuz için teklifini yaptı!
        Galatasaray, Oğuz için teklifini yaptı!
        CHP'den Erdoğan-Özel zirvesi açıklaması
        CHP'den Erdoğan-Özel zirvesi açıklaması
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!

        Benzer Haberler

        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Üçüzler aynı okulda okuyor, aynı takımda oynuyor
        Üçüzler aynı okulda okuyor, aynı takımda oynuyor
        Üniversitede derse giren kaymakam, öğrencileri geleceğe hazırlıyor
        Üniversitede derse giren kaymakam, öğrencileri geleceğe hazırlıyor
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Aksaray Bilim Festivali'nde konuştu:
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Aksaray Bilim Festivali'nde konuştu:
        Aksaray'da kereste deposunda yangın; alevler hurda deposuna da sıçradı (2)
        Aksaray'da kereste deposunda yangın; alevler hurda deposuna da sıçradı (2)
        Aksaray'da kereste deposunda çıkan yangın hasara neden oldu
        Aksaray'da kereste deposunda çıkan yangın hasara neden oldu