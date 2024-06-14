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        Evde çıkan yangında dumandan etkilenen 14 yaşındaki Merve öldü

        AKSARAY'ınEskil ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen zihinsel engelli Merve Dağlı (14), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:41 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:45
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        Evde çıkan yangında dumandan etkilenen 14 yaşındaki Merve öldü
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        AKSARAY’ınEskil ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen zihinsel engelli Merve Dağlı (14), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Eskil ilçesi Güneşli köyünde meydana geldi. Abdurrahman ve Hatice Dağlı çifti, evlerinin yakındaki ağıldaki küçükbaşların süt sağımı için evden ayrıldı. Kızları Merve Dağlı, evde yalnız olduğu sırada oturma odasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese, itfaiye, sağlık ve jandarma sevk edildi. Köylüler, kilitli olan kapıyı kırıp içeri girdiklerinde Merve Dağlı'yı banyoda baygın halde buldu. Dumandan zehirlendiği belirlenen Merve, ambulansla Sultanhanı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Merve Dağlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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