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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

        AKSARAY'da otomobille çarpışan motosikletin sürüsü Ali Tozak (71) öldü, eşi Fadime Tozak (69) ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 22:14 Güncelleme: 14.06.2024 - 22:20
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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
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        AKSARAY’da otomobille çarpışan motosikletin sürüsü Ali Tozak (71) öldü, eşi Fadime Tozak (69) ağır yaralandı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 125'nci Cadde'de meydana geldi. Ali Tozak yönetimindeki 68 KA 106 plakalı motosiklet, kavşakta Şehnaz A. (40) yönetimindeki 38 FA 844 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan ve başlarında kask bulunmayan sürücü Ali Tozak ile arkasında oturan eşi Fadime Tozak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı çiftten Ali Tozak, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Eşi Fadime Tozak’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Otomobil sürücüsü Şehnaz A. da gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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