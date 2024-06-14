Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

AKSARAY’da otomobille çarpışan motosikletin sürüsü Ali Tozak (71) öldü, eşi Fadime Tozak (69) ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 125'nci Cadde'de meydana geldi. Ali Tozak yönetimindeki 68 KA 106 plakalı motosiklet, kavşakta Şehnaz A. (40) yönetimindeki 38 FA 844 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan ve başlarında kask bulunmayan sürücü Ali Tozak ile arkasında oturan eşi Fadime Tozak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı çiftten Ali Tozak, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Eşi Fadime Tozak’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Otomobil sürücüsü Şehnaz A. da gözaltına alındı.