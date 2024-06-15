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        Ablasını karşılayan 13 yaşındaki Emirhan'ın ölümüne neden olan sürücü: Yola aniden fırladı

        AKSARAY'da yolcu otobüsünden inen ablası Sultan Çıtak'ı karşılamak için yolun karşısına geçmek isteyen Emirhan Çıtak'a (13), otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Uğur Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 15:14 Güncelleme: 15.06.2024 - 15:20
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        Ablasını karşılayan 13 yaşındaki Emirhan'ın ölümüne neden olan sürücü: Yola aniden fırladı
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        AKSARAY’da yolcu otobüsünden inen ablası Sultan Çıtak'ı karşılamak için yolun karşısına geçmek isteyen Emirhan Çıtak'a (13), otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Uğur Ç., (28), ilk ifadesinde ''Tekirdağ'dan Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bayram tatiline gidiyordum. Yaya bir anda aniden yola fırladı ve çarptım'' dedi. Kazada yaşamını yitiren Emirhan ise toprağa verildi.

        Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolu Yalman köyü kavşağında meydana geldi. Emirhan Çıtak, kardeşi ve babası İsmet Çıtak ile birlikte Nevşehir'de üniversitede okuyan ve bayram tatili için memleketine gelen ablası Sultan Çıtak'ın, yolcu otobüsünden ineceği Yalman köyü kavşağına gitti. Emirhan Çıtak, otobüsten inen ablasını karşılamak için yolun karşısına geçmek istediği sırada Uğur Ç., yönetimindeki 39 SF 22 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralanan Emirhan, ihbarla çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Emirhan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        ABLASI, 'SANA BAYRAMLIK GETİRMİŞTİM' DİYE AĞLADI

        Hastane önünde bekleyen Sultan Çıtak, kardeşinin öldüğünü duyunca 'Sana bayramlık getirmiştim” diyerek ağladı. Kaza haberini duyup hastaneye gelen anne Gönül Çıtak ise sinir krizi geçirdi, tedavisinin ardından taburcu oldu. Gaziemir Yakacık Ortaokulu 7inci sınıf öğrencisi Emirhan’ın dün karnesini aldığı ve 8'inci sınıfa geçtiği öğrenildi. Emirhan'ın cenazesi bugün Güzelyurt ilçesi Gaziemir köyünde toprağa verildi.

        Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Uğur Ç’nin ilk ifadesinde ''Tekirdağ'dan Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bayram tatiline gidiyordum. Yaya bir anda aniden yola fırladı ve çarptım'' dediği öğrenildi. Uğur Ç.’nin işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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