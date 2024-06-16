Hastanelik olan acemi kasap: Elini kesenlerle dalga geçiyordum, benim başıma da geldi

AKSARAY'dakurban keserken elini kesip, hastanelik olan Mustafa Akbaş (60), "Elini kestirenlerle dalga geçiyordum. Benim başıma da geldi" dedi.

Kentte, Kurban Bayramı'nın ilk günü önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Hayvanlarını kendileri kesmek isteyen bazı kişiler ise kesim sırasında çeşitli yerlerinden yaralanınca hastanenin yolunun tuttu. Acemi kasaplardan Mustafa Akbaş da elini kesmesi nedeniyle yaralanınca Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi. Tedavisinin ardından taburcu olan Akbaş, gazetecilere, "Her yıl kurban kesiyorum. Elini kesenlerle dalga geçiyordum. Benim başıma da geldi. Sağ elimde bıçak vardı. Hayvanın boynuna bıçağı attım, ön ayağını sallayınca elimdeki bıçağa çarptı. Sol elimin üstünü kesti. Benden önce bir acemi kasap gelmiş. Gelmeye devam ediyor. Sağlığımda meşhur olmadım, kurbanda meşhur olacağım" dedi.