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        Nefes borusuna et parçası kaçan 4 çocuk babası öldü

        AKSARAY'da nefes borusuna yediği kurban eti kaçan 4 çocuk babası Memiş Teke (70) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 13:34 Güncelleme: 18.06.2024 - 13:40
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        Nefes borusuna et parçası kaçan 4 çocuk babası öldü
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        AKSARAY’da nefes borusuna yediği kurban eti kaçan 4 çocuk babası Memiş Teke (70) hayatını kaybetti.

        Olay, önceki gün saat 10.00 sıralarında Gülağaç ilçesi Demirci beldesinde meydana geldi. Memiş Teke, Kurban Bayramı’nın ilk günü kestikleri hayvandan yapılan kavurmayı yerken et parçası nefes borusuna kaçtı. Teke yere yığılırken, durumu fark eden yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, Teke’nin öldüğünü belirledi. Memiş Teke Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından Demirci Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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