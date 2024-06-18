Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Kiracının çocukları evi yaktı, çıkan arbedede polis biber gazıyla müdahale etti

        AKSARAY'da 5 katlı binanın 1'inci katında oturan ailenin çocukları, çakmakla oynarken yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 17:01 Güncelleme: 18.06.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kiracının çocukları evi yaktı, çıkan arbedede polis biber gazıyla müdahale etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY’da 5 katlı binanın 1’inci katında oturan ailenin çocukları, çakmakla oynarken yangın çıktı. Diğer dairelerde oturanlar aileye tepki gösterirken, çıkan arbedeye polis biber gazıyla müdahale etti.

        Paşacık Mahallesi 1623 Sokak’taki 5 katlı binanın giriş katında oturan Aysel A.’nın (40) 5, 7 ve 14 yaşlarındaki 3 çocuğu, çakmakla oynarken evde yangın çıktı. Diğer dairelerde oturanlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese sevk edilen ekipler, yangını söndürdü. Ev sahibi Seyhan Dağ ve binada oturan yakınları kiracı Aysel A.’ya tepki gösterdi. Polis ekipleri ile bu kişiler arasında arbede çıktı. Polis, gruba biber gazı sıkıp, takviye polis çağırdı. Aysel A. ve 3 çocuğuyla binada oturan 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Ev sahibi Seyhan Dağ (67), “Kiracımız eve çocuklarını atıp gidiyordu. Çocukları da sürekli birbirleri ile kavga ederlerdi. Yılbaşında kontratı bitti. Kış günü ev bulamaz biraz daha otursun dedim. Kıracım da tamam dedi. Kiracım ‘aylık 8 bin lira olsun’ dedi. Ben de 8 bin lira olmaz evsizlik zor 5 bin lira yaptık. Eşim Ahmet ‘kiracımız sürekli çocukları eve bırakıp gidiyor bir gün evi yakarlar’ dedi. Bugün de çocukları evi yaktı. Ben şikayetçiyim. Yanan evin daha borcunu bile ödemedik” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adalar'da minibüs tartışması
        Adalar'da minibüs tartışması
        Dortmund'u kırmızı beyaza boyadık!
        Dortmund'u kırmızı beyaza boyadık!
        Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!
        İspanya'da köpek balığı paniği!
        İspanya'da köpek balığı paniği!
        4 çocuk babasıydı! Kavurma eti öldürdü!
        4 çocuk babasıydı! Kavurma eti öldürdü!
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!
        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Erbaş: Vatandaşımızı ihbar etmedik
        Erbaş: Vatandaşımızı ihbar etmedik
        ManU'nun yıldızı Galatasaray'a!
        ManU'nun yıldızı Galatasaray'a!
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Sefo'dan millî futbolculara şevk
        Sefo'dan millî futbolculara şevk
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Haydi çocuklar!
        Haydi çocuklar!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        Beren daha fazla dayanamadı
        Beren daha fazla dayanamadı

        Benzer Haberler

        Aksaray'da nefes borusuna kavurma kaçan kişi hayatını kaybetti
        Aksaray'da nefes borusuna kavurma kaçan kişi hayatını kaybetti
        Nefes borusuna et parçası kaçan 4 çocuk babası öldü
        Nefes borusuna et parçası kaçan 4 çocuk babası öldü
        Eşiyle birlikte taşlık alanı bahçeye çevirdi
        Eşiyle birlikte taşlık alanı bahçeye çevirdi
        Hastanelik olan acemi kasap: Elini kesenlerle dalga geçiyordum, benim başım...
        Hastanelik olan acemi kasap: Elini kesenlerle dalga geçiyordum, benim başım...
        Aksaray'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı
        Aksaray'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı
        Ablasını karşılayan 13 yaşındaki Emirhan'ın ölümüne neden olan sürücü: Yola...
        Ablasını karşılayan 13 yaşındaki Emirhan'ın ölümüne neden olan sürücü: Yola...