Devrilen ATV'nin sürücüsü öldü
AKSARAY'ın Güzelyurt ilçesinde, devrilen ATV'nin sürücüsü Abdullah Özer (39), güvenlik görevlisi olarak çalıştığı hastanede hayatını kaybetti.
AKSARAY'ın Güzelyurt ilçesinde, devrilen ATV’nin sürücüsü Abdullah Özer (39), güvenlik görevlisi olarak çalıştığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, saat 14.30 sıralarında, Güzelyurt ilçesi ile Ihlara beldesi arasındaki yolda meydana geldi. Güzelyurt Devlet Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Abdullah Özer, kısa süre önce aldığı 68 DN 414 plakalı ATV ile gezintiye çıktı. Bir süre sonra Özer’in kontrolünü kaybettiği ATV, şarampole takla attı. Yaralanan Özer, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla görev yaptığı hastaneye kaldırıldı. Özer, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.