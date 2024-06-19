Devrilen ATV'nin sürücüsü öldü

AKSARAY'ın Güzelyurt ilçesinde, devrilen ATV’nin sürücüsü Abdullah Özer (39), güvenlik görevlisi olarak çalıştığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Güzelyurt ilçesi ile Ihlara beldesi arasındaki yolda meydana geldi. Güzelyurt Devlet Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Abdullah Özer, kısa süre önce aldığı 68 DN 414 plakalı ATV ile gezintiye çıktı. Bir süre sonra Özer’in kontrolünü kaybettiği ATV, şarampole takla attı. Yaralanan Özer, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla görev yaptığı hastaneye kaldırıldı. Özer, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.