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        Aksaray'da gölete giren Afgan çocuk, boğuldu

        AKSARAY'da sıcak havadan bunalıp gölete giren Afganistan uyruklu Rahmetullah Solmaz (13), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 21:33 Güncelleme: 19.06.2024 - 21:35
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        Aksaray'da gölete giren Afgan çocuk, boğuldu
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        AKSARAY'da sıcak havadan bunalıp gölete giren Afganistan uyruklu Rahmetullah Solmaz (13), boğuldu. 

        Olay, saat 19.00 sırlarında Ortaköy ilçesi Bozkır Göleti’nde meydana geldi. Kardeşleriyle birlikte gölete gelen Rahmetullah Solmaz, sıcak havadan bunalıp suya girdi. Solmaz, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden kardeşleri kurtarmak için müdahalede bulundu ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD'a bağlı dalgıçlar, suda yaptığı aramada Solmaz'ın cansız bedenine ulaştı. Solmaz'ın cesedi otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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