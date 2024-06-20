Tartıştığı eski damadını göğsünden bıçakladı

Faik Çınar'ın hastanede yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili Neşet Ertaş Çiğdem ile oğlu İslam Çiğdem'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Neşet Ertaş Çiğdem tutuklandı, oğlu ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kavga seslerini duyan mahalleli, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralanan Çınar, gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Olay, dün saat 00.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi'nde meydana geldi. Faik Çınar, boşandığı Sedef Çiğdem ile barışmak için, 2 çocuğunu alarak, eski kayınpederi Neşet Ertaş Çiğdem’in evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, eski kayınbiraderi İslam Çiğdem’in (26) de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada Neşet Ertaş Çiğdem bıçakla eski damadı Faik Çınar'ı sağ göğsünden yaraladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.