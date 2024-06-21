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        Bayram tatili dönüşü kaza: 4'ü çocuk 7 yaralı

        AKSARAY'da bayram tatilinden dönen ailenin içinde olduğu otomobilin yoldan çıkıp takla attığı kazada 4'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 10:24 Güncelleme: 21.06.2024 - 10:30
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        Bayram tatili dönüşü kaza: 4'ü çocuk 7 yaralı
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        AKSARAY'da bayram tatilinden dönen ailenin içinde olduğu otomobilin yoldan çıkıp takla attığı kazada 4’ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında, Niğde- Ankara Otoyolu Alayhan Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mersin’den bayram tatili sonrası Ankara’ya dönen Suriye uyruklu ailenin içinde olduğu El Hamvi (47) yönetimindeki 06 MC 7634 plakalı otomobil, yoldan çıkıp takla attı. Kazada sürücü El Hamvi ile Muhammed El Hamvi (7), Yamin El Hamvi (19), Kamar El Hamvi (12) Abdullah El Hamvi (16), Semer Seno (39) ve Sabah El Hamvi (9) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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