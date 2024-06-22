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        Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nın Kapadokya etabı başladı

        AKSARAY'da Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 11:14 Güncelleme: 22.06.2024 - 11:21
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        Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nın Kapadokya etabı başladı
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        AKSARAY’da Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası sürüyor. Aksaray Valiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve 3 gün sürecek şampiyonada 25 takımdan 286 sporcu yer aldı. Aksaray'da yapılan organizasyonda büyükler, gençler, kadınlar ve erkekler yıldızlar kategorilerinde 30 ve 156 kilometrelik güzergâhta bisikletlerle zamana karşı yarışlar yapıldı. Jandarma ve polis ekipleri yarışların yapıldığı yollarda geniş güvenlik önlemleri aldı.

        Bisikletçiler Nevşehir yolu il özel idare kavşağından başlayarak Kapadokya Acıgöl güzergâhlarında zamana karşı pedal çevirdi. Yarışmalarla ilgili açıklama yapan Türkiye Bisiklet Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Mehmet Bozdemir, ”Büyükler, gençler, kadınlar ve erkekler yıldızlar kategorilerinde Türkiye şampiyonasına Aksaray’da yapıyoruz. Dün saate karşı yarışlarımız koşuldu. Erkeklerde bugün ise 156 kilometrelik yol yarışı koşulacak. Yaklaşık 9 kulüpten 77 sporcu yarışmaya başladı. Bunun sonrasında U23 kadınlar, yıldız kadınlar olarak devem edecek. Yarın ise genç erkekler, büyük kadınlar ve diğer kulüplerimiz ile yarışmalarımızı tamamlayacağız. Hava şartları da güzel, sıcak bizi etkilemiyor. Sadece biraz rüzgâr var ve bisiklet yarışlarında hava şartları her zaman değişebilir. Yarışan sporcularımızın birçoğu Cumhurbaşkanlığı bisiklet yarışlarında yarışan yarışmacılar. Bu yarışta yarışanlar Türkiye şampiyonu ünvanı alıyorlar. Türkiye şampiyonası ünvanı alan sporcularımız özel Türkiye şampiyonası forması giyerek 1 yıl tüm ulusal yarışlarda hem kulüplerini hem de ülkemizi uluslararası yarışlarda bizleri temsil ediyorlar. Büyük erkekler önce Acıgöl’e gidecek, tekrar buraya gelip köy yolarından 156 kilometreyi tamamlayacak” dedi.

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