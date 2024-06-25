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        Kamyonet, direğe çarptı; sürücü araca saplanan demir parçaları ile yoluna devam etti

        AKSARAY'da kamyonet, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:19 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:25
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        Kamyonet, direğe çarptı; sürücü araca saplanan demir parçaları ile yoluna devam etti
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        AKSARAY'da kamyonet, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Sürücü, aracına saplanan demir parçalarıyla yoluna devam etti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 02.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Kapadokya Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücünün kontrolünü yitirdiği kamyonet, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Direğin demir parçalarının bir kısmı, aracın ön bölümüne saplandı. Bu durumu aldırış etmeyen sürücü, aracına saplanan demir parçalarıyla yoluna devam etti. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Mahalle sakinlerinin, durumu polise bildirmesi üzerine yola devrilen direk, başka kazalara yol açmaması için olay yerinden kaldırıldı.

        Polis, sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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