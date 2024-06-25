Kamyonet, direğe çarptı; sürücü araca saplanan demir parçaları ile yoluna devam etti

AKSARAY'da kamyonet, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Sürücü, aracına saplanan demir parçalarıyla yoluna devam etti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Kapadokya Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücünün kontrolünü yitirdiği kamyonet, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Direğin demir parçalarının bir kısmı, aracın ön bölümüne saplandı. Bu durumu aldırış etmeyen sürücü, aracına saplanan demir parçalarıyla yoluna devam etti. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Mahalle sakinlerinin, durumu polise bildirmesi üzerine yola devrilen direk, başka kazalara yol açmaması için olay yerinden kaldırıldı.