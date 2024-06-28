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        Komşusunu göğsünden bıçakladı

        AKSARAY'da Mehmet P.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 10:21 Güncelleme: 28.06.2024 - 10:25
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        Komşusunu göğsünden bıçakladı
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        AKSARAY’da Mehmet P. (53), tartıştığı komşusu Murat Düzgün'ü (49) göğsünden bıçakladı. Düzgün, hastaneye kaldırılırken, Mehmet P. de gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Hasas Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet P. ile komşusu Murat Düzgün arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet P., Düzgün'ü göğsünden bıçakla yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Düzgün, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Düzgün’ün hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi. Mehmet P. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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