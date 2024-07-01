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        Kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

        AKSARAY'ınEskil ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü Abdullah El Şibli (25), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 17:04 Güncelleme: 01.07.2024 - 17:10
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        Kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
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        AKSARAY'ınEskil ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü Abdullah El Şibli (25), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında Eskil ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Derviş V., (23) yönetimindeki 68 ABV 866 plakalı kamyonet, tali yoldan çıkan Abdullah El Şibli idaresindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada başında kask olmayan Şibli, olay yerinde hayatı kaybetti. Kamyonet sürücüsü Derviş V., gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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