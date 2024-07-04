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        Çalışma yaptığı direk devrilince altında kalan işçi, ağır yaralandı

        AKSARAY'da kamyonun çarpması ile bir kısmı kırılan telefon hattına ait tahta direkte çalışma yapan işçi Tuğrul Arslan (27), direğin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:53 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:55
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        Çalışma yaptığı direk devrilince altında kalan işçi, ağır yaralandı
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        AKSARAY'da kamyonun çarpması ile bir kısmı kırılan telefon hattına ait tahta direkte çalışma yapan işçi Tuğrul Arslan (27), direğin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

        Olay, saat 09.30 sıralarında Tacin Mahallesi Tacin Caddesi'nde meydana geldi. İşçi Tuğrul Arslan, kamyon çarpması ile bir kısmı kırılan 8 metre uzunluğundaki telefon hattına ait tahta direği yerinden sökmek için mesai arkadaşları ile çalışma başlattı. Arslan'ın, önce direğe bağlı telefon hattı kablolarını çıkartmak istediği sırada direk üzerine devrildi. Direğin altında kalan Arslan, başından yaralandı. Arkadaşlarının yardımıyla kurtarılan Arslan, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayı anlatan mesai arkadaşı Şammaz Yılmaz, "Direğin bir kısmı, kamyon çarpması sonucu kırılmış. Arkadaşımız da kabloyu çekerken direk üzerine düştü ve kafasından yaralandı" dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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