Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Milli sporcu Halime Yıldız, "Dünya Badminton Günü"nde Tuz Gölü'nde badminton oynadı

        Aksaray'da 5 Temmuz Dünya Badminton Günü dolayısı milli sporcu Halime Yıldız'ın Tuz Gölü'nde gün batımında farkındalık yaratmak için hocalarıyla badminton oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 12:30 Güncelleme: 06.07.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli sporcu Halime Yıldız, "Dünya Badminton Günü"nde Tuz Gölü'nde badminton oynadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray’da 5 Temmuz Dünya Badminton Günü dolayısı milli sporcu Halime Yıldız'ın Tuz Gölü'nde gün batımında farkındalık yaratmak için hocalarıyla badminton oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

        Aksaray'da akraba evliliğinden dolayı doğuştan kalça çıkıklığı nedeni ile ortopedik engeli bulunan milli sporcu Halime Yıldız (44), Paralimpik Badminton SL3 Kadınlar 2024 Paris Yaz Olimpiyatları Oyunları’na hazırlıklarını sürdürüyor. 5 Temmuz Dünya Badminton Günü ve 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'na 40 gün kala idman yaparak moral depoladı.

        TUZ GÖLÜNDE BADMİNTON OYNAMAK ZORMUŞ

        Eskil ilçesinde gün batımında badminton idmanı yaptıklarını belirten Yıldız, "Tuz Gölü'nde badminton oynamak, Aksaray’ı Tuz Gölü'nü ve Badminton birleştirip bir farkındalık yaratmak amaçlı yaptık. Tuz Gölü'nde badminton oynamanın gerçekten çok zor olduğu gördüm. Para Badminton dünya 2’ncisi 3’üncüsü ve Avrupa oyunlarında ise birçok turnuvada 1’inci oldum. Olimpiyatlara kota da aldım. Orada hedefim ise Aksaray ve Türkiye’ye adına altın madalya kazanıp ülkemi gururlandırmak istiyorum. Bunun için çok emek veriyoruz ve çok güzel bir ekibim var. Beni valimiz, belediye başkanımız destekliyor. Bende destek sağlayan herkese teşekkür ederim.” diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Mili sporcu Halime Yıldız’ın hocaları ile Tuz Gölü'nde badminton alanını oluşturması

        -Hocalarıyla idman yaparken görüntüsü

        -Gün batımındaki idmandan dron görüntüleri

        -Mili sporcu Halime Yıldız’ın açıklaması

        -Tuz Gölü'nde, beyaz, mavi ve kırımızı tonları ile gün batımının dron görüntüsü

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Berberlerin tatil günü belli oldu! İşte Ankara ve İstanbul'un kararı...
        Berberlerin tatil günü belli oldu! İşte Ankara ve İstanbul'un kararı...
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        Tarih yazalım!
        Tarih yazalım!
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Hollanda'yı nasıl yeneriz?
        Hollanda'yı nasıl yeneriz?
        Güneş altında romantik anlar
        Güneş altında romantik anlar
        Ulaşıma kapatılmıştı! Kara yolunun altından çıktı
        Ulaşıma kapatılmıştı! Kara yolunun altından çıktı
        5 yılda 200 bin 526'sı avlandı! Sonuç korkuttu!
        5 yılda 200 bin 526'sı avlandı! Sonuç korkuttu!
        Kediler eşyaları neden tırmalar?
        Kediler eşyaları neden tırmalar?
        Kahvenin dişlere zarar vermesi nasıl önlenebilir?
        Kahvenin dişlere zarar vermesi nasıl önlenebilir?
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Resimlerdeki gözler neden bizi takip eder?
        Resimlerdeki gözler neden bizi takip eder?
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        Yıllık izin hakkı nasıl hesaplanır?
        Yıllık izin hakkı nasıl hesaplanır?
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        Mutlu âşıklar, mutlu anneler
        Mutlu âşıklar, mutlu anneler
        Mbappe'den bir çağrı daha: Aşırı sağı durdurun
        Mbappe'den bir çağrı daha: Aşırı sağı durdurun

        Benzer Haberler

        Aksaray'da 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı
        Aksaray'da 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı
        Aksaray'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Aksaray'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Aksaray'da kabloları kesmek için çıktığı direğin devrilmesiyle bir işçi yar...
        Aksaray'da kabloları kesmek için çıktığı direğin devrilmesiyle bir işçi yar...
        Çalışma yaptığı direk devrilince altında kalan işçi, ağır yaralandı
        Çalışma yaptığı direk devrilince altında kalan işçi, ağır yaralandı
        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, şehit ailesini ziyaret etti
        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, şehit ailesini ziyaret etti
        Aksaray'da buğday ve arpa ekili tarlada çıkan yangında 100 dekar alan zarar...
        Aksaray'da buğday ve arpa ekili tarlada çıkan yangında 100 dekar alan zarar...