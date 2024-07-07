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        TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

        AKSARAY'da TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 23:47 Güncelleme: 07.07.2024 - 23:50
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        TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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        AKSARAY’da TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 21.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolu TOKİ kavşağında meydana geldi. Osmaniye’den Ankara giden Emirhan Kahvecioğlu (27) yönetimindeki 80 AEY 160 plakalı otomobil, kavşakta Enes Günay (27) idaresindeki 01 EG 576 plakalı TIR'la çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü Emirhan Kahvecioğlu, eşi Hazal Kahvecioğlu (28), kızı Hazem Mina Kahvecioğlu (5), kayınvalidesi Nurgül Şahin (52), baldızı Deniz Şahin (15) ile kayınpederi Ali Asker Şahin (61) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        'BİZE NE OLDU?'

        Yaralılardan Hazal Kahvecioğlu, müdahalede bulunan sağlık görevlilerine, “Annem nerede? Bize ne oldu? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Her tarafım ağrıyor. Babam nerede? Ne olur ses verin bana” sorularına cevap istedi. Sağlık ekipleri de yaralı kadını sakinleştirmeye çalıştı. Yaralı 6 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü Enes Günay, polise ''Yola çıkan aracı gördüm, fakat aracımda 27 ton yük vardı. Frene bastım, ama durmadı çarptım.'' diye kazanın nasıl olduğunu anlattı. Günay, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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