Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Tartıştığı kardeşini otomobil anahtarı ile yaraladı

        AKSARAY'da Metin Katık (69), tartıştığı kardeşi Mevlüt Katık'ı (62) otomobil anahtarı ile yüzünden yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:03 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı kardeşini otomobil anahtarı ile yaraladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY’da Metin Katık (69), tartıştığı kardeşi Mevlüt Katık'ı (62) otomobil anahtarı ile yüzünden yaraladı.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Coğlaki Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Katık ile kardeşi Mevlüt Katık, arasında evde belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Metin Katık, otomobil anahtarıyla kardeşi Mevlüt Katık'ı yüzünden yaraladı. Gürültüyü duyan bina sakinlerinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yüzünden yaralanan Mevlüt Katık, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        'BENİ ÇEKEN KİM'

        Yaralı Mevlüt Katık, sedyeyle hastanenin acil servisine alındığı sırada, sağlık görevlilerine "Beni çeken kim? Görevi neymiş? Gazeteciyse ben de gazeteyim" diyerek, cep telefonunun kamerasıyla, kendisini çeken gazeteciyi kaydetti. Gözaltına alınan Metin Katık ise kardeşinin de kendisini darbettiğini belirtince polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CANLI | Süper Lig'de fikstür çekiliyor!
        CANLI | Süper Lig'de fikstür çekiliyor!
        Bakan Şimşek: Rezervlerde tarihi düzeltmeyle karşı karşıyayız
        Bakan Şimşek: Rezervlerde tarihi düzeltmeyle karşı karşıyayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Korkunç olay! Eski sevgilisi balkondan geldi!
        Korkunç olay! Eski sevgilisi balkondan geldi!
        Oğlu yaralandı! Eşini demir sopayla öldürdü!
        Oğlu yaralandı! Eşini demir sopayla öldürdü!
        Doğuda da batıda da sel var!
        Doğuda da batıda da sel var!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Arsa alırken bunlara dikkat!
        Arsa alırken bunlara dikkat!
        Ölmek üzereyken buldu... Evladı gibi oldu!
        Ölmek üzereyken buldu... Evladı gibi oldu!
        8 yıldır kapalı! Taşların üzerinden nereye bakıyorlar?
        8 yıldır kapalı! Taşların üzerinden nereye bakıyorlar?
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        "Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak"
        "Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak"
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        Ateşi yakıp çekildi
        Ateşi yakıp çekildi
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?

        Benzer Haberler

        Aksaray'da sağanak etkili oldu
        Aksaray'da sağanak etkili oldu
        Aksaray'da silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da silah ticareti yapan şüpheli tutuklandı
        Aksaray merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan z...
        Aksaray merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan z...
        Vali Kumbuzoğlu, haziran ayı asayiş rakamlarını açıkladı
        Vali Kumbuzoğlu, haziran ayı asayiş rakamlarını açıkladı
        LGS'de tam puan alanlar tercihlerini Vali Kumbuzoğlu ile yaptı
        LGS'de tam puan alanlar tercihlerini Vali Kumbuzoğlu ile yaptı
        "Paris Paralimpik Oyunları"na Tuz Gölü'n'de hazırlanıyor
        "Paris Paralimpik Oyunları"na Tuz Gölü'n'de hazırlanıyor