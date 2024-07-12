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        Otomobil, motosiklete çarptı; 2 ölü, 3 yaralı

        AKSARAY'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Nurullah Arık (27) ile arkasında oturan arkadaşı Erdal Yıldız (22) hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 11:16 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:20
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        Otomobil, motosiklete çarptı; 2 ölü, 3 yaralı
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        AKSARAY'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Nurullah Arık (27) ile arkasında oturan arkadaşı Erdal Yıldız (22) hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Borucu köyü yakınlarında meydana geldi. Suriye uyruklu Mehrullah Moradı (19) yönetimindeki 68 MA 2030 plakalı otomobil, Nurullah Arık'ın kullandığı 19 KK 344 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada başında kask bulunmayan motosiklet sürücüsü Nurullah Arık, arkasında oturan arkadaşı Erdal Yıldız, otomobil sürücüsü Mehrullah Moradı, Abdullah Chapa (23) ve Sanaullah Jumalı (20) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Nurullah Arık ile Erdal Yıldız, kurtarılamadı. Tedavisinin ardından taburcu olan Mehrullah Moradı ise gözaltına alındı.

        Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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