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        Kuzeyboru'nun CEV Kupası'ndaki rakibi Ok Dinamo oldu

        VOLEYBOL Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başlarken, Avrupa'nın en prestijli voleybol organizasyonlarından biri olan CEV Kupası'nda mücadele edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 10:03 Güncelleme: 17.07.2024 - 10:10
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        Kuzeyboru'nun CEV Kupası'ndaki rakibi Ok Dinamo oldu
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        VOLEYBOL Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başlarken, Avrupa'nın en prestijli voleybol organizasyonlarından biri olan CEV Kupası'nda mücadele edecek. Kura çekimi sonucunda Kuzeyboru, Hırvatistan’ın güçlü ekiplerinden Ok Dinamo ile eşleşti. Kuzeyboru'nun ilk maçı 5 - 7 Kasım tarihleri arasında Aksaray Spor Salonu’nda oynanacak. Kupada ikinci maç ise 12- 14 Kasım tarihleri arasında Hırvatistan’da oynanacak. CEV Kupası’nda Kuzeyboru Avrupa'da Aksaray’ı temsil edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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