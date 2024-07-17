Kuzeyboru'nun CEV Kupası'ndaki rakibi Ok Dinamo oldu

VOLEYBOL Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başlarken, Avrupa'nın en prestijli voleybol organizasyonlarından biri olan CEV Kupası'nda mücadele edecek. Kura çekimi sonucunda Kuzeyboru, Hırvatistan’ın güçlü ekiplerinden Ok Dinamo ile eşleşti. Kuzeyboru'nun ilk maçı 5 - 7 Kasım tarihleri arasında Aksaray Spor Salonu’nda oynanacak. Kupada ikinci maç ise 12- 14 Kasım tarihleri arasında Hırvatistan’da oynanacak. CEV Kupası’nda Kuzeyboru Avrupa'da Aksaray’ı temsil edecek.