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        Bisikletiyle ambulansa çarpan 11 yaşındaki Zeynep öldü

        AKSARAY'da tali yoldan ana yola çıkan bisikletli Zeynep Çelebi (11) ambulansa yandan çarparak ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 17:21 Güncelleme: 19.07.2024 - 17:25
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        Bisikletiyle ambulansa çarpan 11 yaşındaki Zeynep öldü
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        AKSARAY’da tali yoldan ana yola çıkan bisikletli Zeynep Çelebi (11) ambulansa yandan çarparak ağır yaralandı. Aynı ambulansla hastaneye kaldırılan Çelebi kurtarılamadı.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında Taşpınar beldesinde meydana geldi. Bisikletiyle tali yoldan ana yola çıkan Zeynep Çelebi, Furkan D. (26) idaresindeki ambulansa yandan çarpıp, altında kaldı. Çelebi sağlık görevlileri tarafından aynı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Zeynep Çelebi doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ambulans şoförü Furkan D. ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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