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        Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öğretmen öldü

        AKSARAY'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Almanca öğretmeni Selamin Erbeden (59) öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 11:04 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:15
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        Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öğretmen öldü
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        AKSARAY'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Almanca öğretmeni Selamin Erbeden (59) öldü. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Coğlaki Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. Ekrem Erol yönetimindeki 34 DYD 165 plakalı otomobil, yolun sağındaki aracın hareket etmesi sonucu manevra yapıp, sol şeride geçen Hazım Kulak Anadolu Lisesi’nde görevli Almanca öğretmeni Selamin Erbeden'in kullandığı bisiklete çarptı. Kazada Erbeden yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Selamin Erbeden, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Gözaltına alınan sürücü Ekrem Erol, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ölen 2 çocuk babası öğretmen Erbeden'in, 8 yıldır Hazım Kulak Anadolu Lisesi’nde görev yaptığı ve cenazesinin bugün otopsi işlemlerinin ardından memleketi Niğde'nin Altunhisar ilçesi Ulukışla köyünde defnedileceği belirtildi.

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