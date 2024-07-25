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        6 yaşındaki Ahmet, yaya geçidinde TIR'ın altında kaldı

        AKSARAY'da yaya geçidinden yolun karşısına geçen Ahmet Harundağ (6), TIR'ın çarpmasıyla yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 15:46 Güncelleme: 25.07.2024 - 15:50
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        6 yaşındaki Ahmet, yaya geçidinde TIR'ın altında kaldı
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        AKSARAY'da yaya geçidinden yolun karşısına geçen Ahmet Harundağ (6), TIR'ın çarpmasıyla yaralandı. O anlar, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaza, saat 13.00 saralarında, Ortaköy ilçesi İhsan Özmen Bulvarı'nda meydana geldi. Ahmet Harundağ, ağabeyi Hasan Harundağ (10) ile yaya geçidinden karşıya geçerken yolun ortasında koşmaya başladı. Bu sırada Mehmet Ünal (53) yönetimindeki 19 UD 825 plakalı TIR, Ahmet Harundağ'a çarptı. Ağabeyi Hasan Harundağ ise geriye birkaç adım atarak kurtuldu.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin müdahalesiyle TIR'ın altından kurtarılan ve ambulansla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet'in, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. TIR'ın şoförü Mehmet Ünal ise gözaltına alındı.

        Ahmet'in TIR'ın altında kalma anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde yayalar, geçitten karşıya geçerken bir aracın durup yayaların geçmesini beklediği, Ahmet'in de ağabeyiyle birlikte duran aracın bulunduğu tarafından geçmek isterken, karşı şeritten TIR'ın geçitte durmayıp çocuğa çarptığı anlar yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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