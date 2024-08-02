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        Aksaray'da 4 dilencinin üzerinden 30 bin TL çıktı

        AKSARAY'da zabıta ekipleri tarafından yapılan operasyonda yanlarında çocuklarla birlikte dilenen 4 kadının üzerinden 30 bin 120 TL çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 17:32 Güncelleme: 02.08.2024 - 17:35
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        Aksaray'da 4 dilencinin üzerinden 30 bin TL çıktı
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        AKSARAY'da zabıta ekipleri tarafından yapılan operasyonda yanlarında çocuklarla birlikte dilenen 4 kadının üzerinden 30 bin 120 TL çıktı.

        Aksaray Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezinde dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yanlarındaki çocuklarla birlikte dilenen 4 kadın yakalandı. İl dışından geldiği belirlenen dilencilerin üzerinden 30 bin 120 TL çıktı. Paralara el konulurken, 4 kadın hakkında 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 1152'şer TL idari para cezası uygulandı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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