Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        TIR kırmızı ışıkla bekleyen 4 araca çarptı: 2 yaralı

        AKSARAY'da kontrolden çıkan TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 20:05 Güncelleme: 06.08.2024 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIR kırmızı ışıkla bekleyen 4 araca çarptı: 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY’da kontrolden çıkan TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 17.30 sıralarında Aksaray Ankara kara yolu Nevşehir Kavşağında meydana geldi. Kemal Tekdaş (41) yönetimindeki 27 V 6839 plakalı TIR, sürücünün bir anlık dalgınlığı sonucu kontrolden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen Bedri Uykuyatan (58) yönetimindeki 73 AAL 794 plakalı tankere arkadan çarptı. Bedri Uykuyatan ise önündeki 2 TIR ile 1 otomobile çarptı. Kaza sonrası ihbarla olay yerine sağlık, polis, ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Tekdaş ile Uykuyatan yaralandı. Araç içinde sıkışan Tekdaş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı 2 sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada aracı hasar gören TIR sürücüsü "Ben kırmızı ışıkta beklerken en arkadaki TIR fark etmeyerek duramadı. Sonra önündeki tankere çarpınca zincirleme kaza meydana geldi." dedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'e misilleme mesajı
        İsrail'e misilleme mesajı
        Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı
        Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı
        Hizbullah İsrail'i vurdu, İsrail Lübnan'a saldırdı
        Hizbullah İsrail'i vurdu, İsrail Lübnan'a saldırdı
        6 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        6 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi
        İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        KVKK'dan VPN uyarısı!
        KVKK'dan VPN uyarısı!
        Düğün gecesi kazaya kurban giden yeni evli çift gözyaşlarıyla toprağa verildi
        Düğün gecesi kazaya kurban giden yeni evli çift gözyaşlarıyla toprağa verildi
        TL'nin reel değeri 40 ayın zirvesinde
        TL'nin reel değeri 40 ayın zirvesinde
        Hollywood'un en zeki 10 ismi!
        Hollywood'un en zeki 10 ismi!
        TİM Başkanı Gültepe: Türkiye'de döviz karpuzdan ucuz
        TİM Başkanı Gültepe: Türkiye'de döviz karpuzdan ucuz
        İyi ki varsın Vargas!
        İyi ki varsın Vargas!
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Harikasınız"
        "Harikasınız"
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi

        Benzer Haberler

        Geçen yıl tarlada 10 TL olan patates bu yıl 5 TL'ye düştü
        Geçen yıl tarlada 10 TL olan patates bu yıl 5 TL'ye düştü
        Osmanlı Devleti'nin Barış Sarayı'na hediyesi Hereke halısı Aksaray'da resto...
        Osmanlı Devleti'nin Barış Sarayı'na hediyesi Hereke halısı Aksaray'da resto...
        Gurbetçinin Hollanda'dan getirdiği çikolatalardan uyuşturucu çıktı; tutukla...
        Gurbetçinin Hollanda'dan getirdiği çikolatalardan uyuşturucu çıktı; tutukla...
        Garsonluk yaparken çalmayı öğrendiği sazıyla şehir şehir geziyor
        Garsonluk yaparken çalmayı öğrendiği sazıyla şehir şehir geziyor
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur'dan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın...
        Aksaray'da 4 dilencinin üzerinden 30 bin TL çıktı
        Aksaray'da 4 dilencinin üzerinden 30 bin TL çıktı