TIR kırmızı ışıkla bekleyen 4 araca çarptı: 2 yaralı

AKSARAY’da kontrolden çıkan TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Aksaray Ankara kara yolu Nevşehir Kavşağında meydana geldi. Kemal Tekdaş (41) yönetimindeki 27 V 6839 plakalı TIR, sürücünün bir anlık dalgınlığı sonucu kontrolden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen Bedri Uykuyatan (58) yönetimindeki 73 AAL 794 plakalı tankere arkadan çarptı. Bedri Uykuyatan ise önündeki 2 TIR ile 1 otomobile çarptı. Kaza sonrası ihbarla olay yerine sağlık, polis, ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Tekdaş ile Uykuyatan yaralandı. Araç içinde sıkışan Tekdaş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı 2 sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada aracı hasar gören TIR sürücüsü "Ben kırmızı ışıkta beklerken en arkadaki TIR fark etmeyerek duramadı. Sonra önündeki tankere çarpınca zincirleme kaza meydana geldi." dedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.